Operativo Motochorros: se resistieron a la autoridad y fueron detenidos

Dos hombres fueron aprehendidos este viernes por la tarde durante un operativo de prevención realizado en la intersección de Sixto Laspiur y Charlone, en Bahía Blanca, tras resistirse al accionar policial e incumplir con la identificación requerida por los efectivos.

Se trata de Miqueas Andrés Vázquez (21 años) y Alexis Nahuel Ide (25), quienes al momento de solicitarles la documentación correspondiente adoptaron una actitud hostil, se negaron a identificarse y opusieron resistencia durante el procedimiento, incluso cuando eran trasladados a la dependencia policial.

Actuó personal de la Comisaría Segunda, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Unidad Motorizada Local y agentes de Tránsito Municipal, en el marco del denominado "Operativo Modalidad Motochorros".

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Como parte de los controles, personal de Tránsito Municipal secuestró un automóvil Chevrolet Corsa, dominio GBI026, por carecer del seguro obligatorio.

Asimismo, fue secuestrada una motocicleta Guerrero G110 Trip, dominio 070EZU, por falta de documentación, siendo trasladada al corralón municipal.

La causa quedó caratulada como resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N.º 15 del DJBB.