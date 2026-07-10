Brutal ataque a la salida del club Universitario: el acusado fue a la cárcel

La Policía, por orden judicial, trasladó esta mañana a la cárcel de Villa Floresta al supuesto autor de un brutal ataque a golpes en las puertas del club Universitario.

Se trata de Brian Gabriel Mendieta Pereyra, de 20 años, arrestado horas después de la agresión a Edgardo Estay (43), quien permanece internado en grave estado en el hospital Municipal.

Mendieta Pereyra, quien cuenta con antecedentes delictivos y violentos, fue derivado a la Unidad Penal N° 4 por personal de la comisaría Segunda, que está a cargo de las actuaciones sumariales por razones de jurisdicción.

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La causa, encuadrada como homicidio en grado de tentativa, está a cargo de la UFIJ N° 5.

El hecho se produjo el sábado pasado, durante la madrugada, en la calle San Juan, a metros de la avenida Alem.

La investigación se direccionó hacia el acusado a partir del análisis de distintas cámaras de seguridad, tanto privadas (que registraron la violentísima agresión) como del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

En su poder se encontraron prendas de vestir y zapatillas con manchas de sangre.

Más de 70 golpes

"La víctima salió en aparente estado de ebriedad del Club y se topó en la vereda con un grupo de seis personas, con quienes intercambió algunos insultos. El resto se fue pero uno de ellos (Mendieta Pereyra) regresó y comenzó a golpearlo de manera muy violenta", explicó un vocero del caso.

En las imágenes se puede apreciar que, aún en estado de inconsciencia, tendido en el suelo, Estay recibió más de 70 golpes de puño, patadas y pisotones, la mayoría en su cabeza.

El hombre, que alquila en nuestro medio pero es oriundo de Villarino, sufrió un traumatismo de cráneo grave y politraumatismos y debió ser sometido a la asistencia respiratoria mecánica.