Homenaje de la Selección a René Favaloro: el video que conmovió a los hinchas

La Selección argentina rindió homenaje al médico René Favaloro con un emotivo video publicado tras la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, conseguida luego de la victoria por 3-2 sobre Egipto.

El material audiovisual combina imágenes del encuentro con frases del reconocido médico argentino, creador del bypass coronario con el empleo de la vena safena magna.

Bajo el lema "Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina", el video establece un vínculo entre la histórica remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el legado de Favaloro.