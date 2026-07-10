Insólito: desconocidos talaron árboles en el predio de Villa Mitre

Desde hace mucho tiempo el Club Villa Mitre lucha contra los recurrentes robos y daños que se producen en el predio ubicado en el barrio Rivadavia.

En las últimas horas quedó registrado un curioso incidente, cuando las cámaras de seguridad captaron el accionar de una persona que sustrajo árboles de un sector del campo de deportes de la entidad tricolor.

"Ayer a la tarde avisaron que habían captado la secuencia de una persona que llegó hasta el lugar con un auto blanco, taló árboles y se los llevó arrastrándolos con el vehículo", indicó un vocero.

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La fuente agregó que la situación se produjo en "una extensión del predio", donde continúan trabajando para adecuar el sitio a diferentes prácticas deportivas.

Explicó que se trata de ejemplares de "entre 8 y 10 metros de altura".

"Es como que alguien entró al patio de tu casa y se lleva los árboles. Lo sentimos así. Cuando se hizo la primera plantación se produjeron algunos pocos robos, pero nunca uno imagina una cosa así".

Describió también que hace algunos meses habían sufrido nuevamente el robo de un tramo de alambrado.

La reiteración de episodios determinó que los directivos del club decidieran en el último tiempo aumentar los recursos en materia de seguridad, instalando cámaras y hasta incorporando seguridad privada.

También en Cerri

Una situación similar informaron en las últimas horas dirigentes del Club Sansinena.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales indicaron que desconocidos causaron daños en el ingreso al predio de la entidad cerrense, donde recientemente realizaron obras de refacción.

"Lamentablemente, desde que finalizaron los trabajos el ingreso ya fue dañado y/o robado en dos oportunidades", indicaron.

Agregaron que "estos hechos perjudican no solo al club, sino también a todos los socios, deportistas e hinchas que colaboran día a día para el crecimiento de nuestra institución".