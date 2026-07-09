Emocionado, Bono le dedicó un mensaje a Armani: "Viví momentos increíbles viéndote atajar en River"

Mientras los ojos del mundo están puestos en el Mundial 2026, la noticia de que Franco Armani dejará River para regresar a Atlético Nacional de Medellín sacudió a los hinchas del Millonario. Curiosamente, apenas después de quedar eliminado de la Copa del Mundo a manos de Francia, quien le dedicó un especial mensaje al Pulpo por su alejamiento del club de Núñez fue Bono, arquero de Marruecos y reconocido hincha de la Banda.

"Te felicito mucho por toda tu trayectoria en River. Sinceramente me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River. Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia de River. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa", expresó el golero marroquí en la zona mixta posterior a la derrota por 2-0 ante Francia en los cuartos de final del Mundial.

Sabido es que Bono es hincha de River y hasta expresó en alguna oportunidad soñar con poder jugar en el Monumental. Así, en una entrevista con TyC Sports en 2023, lo reconoció como "un sueño pendiente" que le "encantaría que algún día se cumpla".

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Asimismo, dejó en claro que no le gustaría llegar cerca del retiro, sino todavía en plenitud para poder estar a la altura del desafío.

"No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría", señaló.

Esta vez, también en la zona mixta, le volvieron a preguntar por la posibilidad de llegar al Millonario, algo a lo que volvió a mostrarse abierto.

"Siento River como una familia mía. Amo Argentina y le deseo siempre lo mejor. ¿Atajar en River? No depende de mí. Yo tengo contrato con otro club, River tiene dos arqueros que son muy buenos y ya está. Si en algún momento se puede dar, estará bien. Sino, seguiré siendo un hincha más" dijo.

Lo cierto es que, por ahora, el presente de Bono está en Al Hilal, mientras que Armani prepara las valijas para regresar al club colombiano en donde es ídolo y supo ganar la Copa Libertadores.

Detrás, los fríos números indicarán que el Pulpo disputó un total de 232 partidos, recibió 180 goles, mantuvo 100 veces su valla invicta y sumó la impactante cifra de 13 títulos con el club, entre ellos la Copa Libertadores 2018 ante Boca.