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¿Cómo estará el tiempo este viernes? Esto dice el pronóstico para Bahía Blanca

Según Satelmet la temperatura oscilará entre los 6 y los 9 grados centígrados.

Archivo-La Nueva.

Este viernes estará marcado por condiciones de tiempo frío, húmedo e inestable, con lloviznas previstas durante toda la jornada, según el pronóstico de Satelmet.

Por la mañana se espera cielo nublado, ambiente frío y húmedo, con viento leve del sector este y ráfagas de intensidad moderada.

La visibilidad será de regular a buena y la temperatura mínima rondará los 6 grados centígrados.

Durante la tarde continuarán las mismas condiciones, con cielo cubierto y lloviznas.

El viento rotará entre el sudeste y el este, manteniendo intensidad leve con ráfagas moderadas.

La temperatura máxima alcanzará los 9 grados centígrados, mientras que el índice de radiación ultravioleta será normal.

Hacia la noche persistirá el tiempo frío y nublado, con probabilidad de lloviznas. Para la medianoche se estima una temperatura cercana a los 6 grados centígrados.

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