En imágenes: así se vivió el desfile por el Día de la Independencia en Bahía Blanca

Bahía Blanca volvió a vestirse de celeste y blanco para conmemorar el Día de la Independencia con una de las celebraciones más convocantes de los últimos años.

Tras el tradicional Te Deum en la Iglesia Catedral, la actividad continuó con el acto protocolar y el desfile cívico-militar sobre la avenida Alem, que reunió a gran cantidad de vecinos a lo largo del recorrido.

En esta edición participaron 156 instituciones educativas, sociales, culturales y deportivas —un récord de inscripciones— junto a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También formaron parte del homenaje 540 bailarines de 34 agrupaciones locales, que interpretaron el tradicional Pericón Nacional sobre ocho cuadras de la avenida.

Durante la jornada, además, se repartió chocolate caliente en distintos puntos del recorrido y se desarrolló la Feria Itinerante de la Economía Social en la plaza Payró del Teatro Municipal, con más de un centenar de emprendimientos.

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A continuación, las imágenes más destacadas de la jornada: