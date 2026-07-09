Ya están disponibles las entradas para La Noche de las Etiquetas

Con las mejores expectativas ya transita su antesala la 10ª Edición de La Noche de las Etiquetas, uno de los eventos más esperados de Bahía Blanca y la Región. De hecho, ya se pueden adquirir las entradas directamente en TicketBahía, con cupos limitados.

Se trata de una noche única con más de 40 bodegas de todo el país para degustar y una propuesta gastronómica de primer nivel, organizada por el Departamento de Jóvenes Empresarios de la Unión Industrial de Bahía Blanca.

Además, es el evento a beneficio más importante de la ciudad: todo lo recaudado se destinará al Pequeño Cottolengo Monseñor J. Nascimbeni.

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El evento de desarrollará el viernes 7 de agosto, a las 19.30, en el Salón de Luz y Fuerza.