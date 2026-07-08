Cambian los recorridos de varias líneas de colectivos por los actos del 9 de Julio

Con motivo de las actividades previstas por el Día de la Independencia, este jueves 9 de julio, varias líneas de colectivos modificarán de manera transitoria sus recorridos en distintos sectores de Bahía Blanca.

Los transportes alcanzados por los cambios son la 319, 500, 502, 503, 509, 512, 513 EX, 519A, 520 y 521, que circularán por calles alternativas mientras permanezcan vigentes las restricciones al tránsito.

Entre las principales modificaciones, la línea 500 desviará su recorrido hacia Ingeniero White por Alem, Cuyo, Rosario, Alvarado, 1.º de Marzo, Zapiola y Paraguay, mientras que la 502 circulará por Alem, Aguado, Mitre y Sarmiento en dirección a Villa Rosas.

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La 503 modificará su trayecto desde Chango Más hacia Villa Rosas pasando por Urquiza, Napostá, Belgrano y Lamadrid. En tanto, la 509 realizará un desvío por Sarmiento, Napostá, Belgrano y San Martín.

También habrá cambios en la 512, que irá por San Juan, Mitre y Sarmiento; en la 513 EX, que circulará por 11 de Abril, Alvarado y Perú; y en la 519A, que modificará tanto su recorrido de ida como de regreso entre Patagonia y Don Ramiro.

Por su parte, la 520, con destino a Cabildo y el Aeropuerto, transitará por Zapiola, Dorrego, Las Heras, Corrientes, Alsina, Rodríguez Obligado, Fuerte Argentino y Sarmiento antes de retomar su recorrido habitual.

La 521 también presentará desvíos en sus ramales hacia Bosque Alto y Carrindanga, mientras que la 319, que une Punta Alta con Parque de Mayo, modificará su circulación tanto en el viaje de ida como en el regreso.