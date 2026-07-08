Los dejaron salir antes para ver el partido y luego recibieron telegramas de despido

Treinta y cinco trabajadores de la empresa Metalfor fueron despedidos este miércoles luego de haber sido autorizados a retirarse antes de finalizar su jornada laboral para ver un partido de la Selección Argentina.

Según publicó La Voz, los empleados dejaron la planta alrededor de las 12 y, apenas media hora después, comenzaron a recibir mensajes de texto en los que se les indicaba que debían acercarse al correo para retirar los telegramas de despido.

Las cesantías se produjeron en la planta que la compañía posee en Noetinger, provincia de Córdoba, donde hasta ese momento trabajaban 146 operarios especializados. La reducción representa una importante disminución de la dotación de personal de la fábrica, que produce autopartes para las pulverizadoras ensambladas en la sede central de Marcos Juárez.

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Uno de los trabajadores despedidos, Fausto Barbero, quien acumulaba 21 años de antigüedad en la empresa, cuestionó el procedimiento utilizado para comunicar las desvinculaciones.

"Toda una vida le dejé a la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación", expresó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Barbero sostuvo además que varios empleados se enteraron de que habían sido despedidos recién al intentar ingresar a la planta al día siguiente y remarcó el fuerte impacto que la medida tiene en una comunidad pequeña como Noetinger.

La empresa atraviesa actualmente un concurso preventivo de crisis. Según relataron los trabajadores, existía la expectativa de que durante ese proceso no se produjeran despidos, aunque denunciaron que no recibieron información oficial ni por parte de la empresa ni de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

"Sabíamos que estaba el preventivo y que no iba a haber despidos, pero aparentemente hicieron caso omiso", afirmó Barbero.

El caso se suma a otros conflictos recientes en la industria metalmecánica cordobesa. De acuerdo con La Voz, entre los factores que explican la situación del sector aparecen el incremento de los costos de producción y la competencia de maquinaria usada importada, en un contexto complejo para los fabricantes nacionales de maquinaria agrícola.