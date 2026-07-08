River busca a una de las joyas del fútbol argentino

River continúa moviéndose en el mercado de pases mientras se disputa el Mundial 2026 y ahora busca a Tobías Andrada, mediocampista de Vélez Sarsfield y una de las joyas del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet ya concretó las llegadas de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, pero la dirigencia del “Millonario” no da por cerrado el plantel para el segundo semestre.

Además de esas incorporaciones, el "Millonario" tiene un acuerdo con Atlético de Madrid por Thiago Almada, aunque la operación terminará de definirse una vez que el futbolista finalice su participación en la Copa del Mundo.

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En las últimas horas, el club de Núñez también avanzó con consultas por Andrada, futbolista que fue capitán de la Selección argentina Sub 20 y que desde hace tiempo aparece en el radar riverplatense.

Por ahora no hubo una oferta formal, sino conversaciones informales entre los presidentes Stefano Di Carlo y Fabián Berlanga, en un primer contacto para conocer las condiciones de una posible negociación.

Si las charlas avanzan y llegan a buen puerto, el juvenil de Vélez podría convertirse en otro refuerzo para un River que atraviesa un mercado de pases intenso y apunta a potenciar aún más el plantel de Coudet.