Un premio internacional de poesía exigirá a los concursantes declarar que no usaron IA

Los participantes del III Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo deberán firmar una declaración responsable en la que certifiquen que no utilizaron inteligencia artificial (IA) para generar las obras con las que competirán, una medida impulsada para resguardar la creatividad y la autoría literaria.

La nueva exigencia quedó incorporada en las bases del certamen, organizado por el Gobierno de La Rioja, España, y fue presentada por el consejero regional de Cultura, José Luis Pérez Pastor, quien explicó que la decisión busca preservar el carácter genuinamente humano de la creación poética en un contexto de creciente expansión de las herramientas de IA.

Según las normas del concurso, los autores deberán declarar expresamente que la inteligencia artificial no fue utilizada "de ninguna manera" para generar la obra presentada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo tuvo una amplia convocatoria en su edición anterior, con alrededor de 1.800 originales enviados desde 39 países de los cinco continentes. El ganador fue el escritor español Gabriel Insausti, distinguido por su poemario Casa en venta.

La convocatoria para la tercera edición permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la declaración de los monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un sitio emblemático para la lengua española por conservar las primeras palabras escritas conocidas en castellano.

La decisión se suma al debate cada vez más extendido en el ámbito editorial y literario sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos creativos, la autenticidad de las obras y la necesidad de establecer criterios claros para distinguir la producción humana de los contenidos generados mediante algoritmos. (NA)