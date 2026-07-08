9 de Julio le ganó a Bahiense del Norte y está 1-0 en la final del Femenino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

9 de Julio derrotó a Bahiense del Norte, 71 a 62, en cancha de Pacífico, en el comienzo de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente a la primera parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

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El albiazul tuvo disponibles a sus principales referentes, mientras que el tricolor sintió la ausencia de su figura, Ana Liz Carcas, lesionada el último partido.

De todos modos, 9 de Julio fue el número 1 de la fase regular y, por potencial, siempre fue el principal candidato.

La dirigencia distinguió a Isabella Roldán, jugadora de Selección.

Su principal jugadora fue Isabella Roldán, quien dominó en la pintura con 14 rebotes, además de convertir 15 puntos (7-13 en dobles).

En tanto, Delfina Álves da Florencia aportó 12 unidades (5-7 en t2), bajó 6 rebotes, dio 2 asistencias y recuperó 2 pelotas.

Pelota divivida entre Victoria Pérez y Delfina Álves.

Entre los apartados positivos individuales, se puede destacar también a Victoria Flores, con 5 rebotes, más 4 recuperos, Amparo Althabe, con 7 rebotes y 3 asistencias, e Isabella Larrasolo, con 12 puntos y 4 asistencias.

Isabella Larrasolo se desprende del balón.

Bahiense, por su parte, venía de convertir 71 puntos en los últimos dos juegos y esta vez su rival le anotó esa cifra.

Ileana Corvalán desafía a Guillermina Rial.

La goleadora fue Paloma Vecchi, con 19 puntos (1-5 en t3, 5-10 en t2 y 6-9 en t1), más 5 recuperos y 3 rebotes.

Mientras que Agustina Kenny aportó 15 puntos (1-3 en t3, 5-10 en t2 y 2-3 en t1), más 8 rebotes y 6 asistencias.

Distinciones: 9 de Julio de Selección.

El segundo partido de la serie, también en Pacífico, se disputará el viernes. Y la próxima semana el tercero será el martes y de ser necesario un cuarto, el viernes.

La síntesis:

9 de Julio (71): I. Larrasolo (12), E. Corvalán, A. Althabe (11), V. Martín, D. Alves da Florencia (12), fi; I. Roldán (15), E. Fernández (2), A. Maurer (8), M.V. Flores (3), M. Bussetti (8) y J. Azaroff. DT: Julián Turcato.

Bahiense del Norte (62): P. Vecchi (19), A. Kenny (15), A. Rodríguez (2), M.V. Pérez (5), G. Rial (8), fi; J. Montivero (10), R. Vasconcelo (3), I. Canutti, J. Quinteros y C. Zanotto. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: 9 de Julio, 14-17; 38-29 y 55-46.

Arbitros: Mariano Enrique, Juan Gabriel Jaramillo y Micaela Sanhueza.

Cancha: Wiliam Harding Green (Pacífico).

Serie: 9 de Julio, 1-0.