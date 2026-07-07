“Argentina se levantó de la muerte”: los medios del mundo reflejaron la épica victoria argentina

La victoria de la Selección argentina sobre Egipto no pasó desapercibida para los medios del mundo, que reflejaron en sus portadas la hazaña del conjunto nacional y destacaron el rol del capitán Lionel Messi.

La remontada épica del equipo de Lionel Scaloni le puso un gran condimento a las noticias de los principales diarios del planeta, que siguieron con atención el encuentro disputado en Dallas, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El diario El País de España se enfocó en la hazaña del equipo capitaneado por Messi, que pudo sobreponerse a un 2 a 0, e imponerse con un 3 a 2.

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"Argentina se levanta de la muerte y remonta a Egipto con tres goles en 15 minutos", fue el título de tapa del medio español, que también destacó que Messi falló un penal.

Por su parte, el diario estadounidense New York Times remarcó el rol de Messi y tituló: "Argentina protagoniza una remontada espectacular para sobrevivir al sorprendente intento de Egipto".

El diario O Globo, de Brasil, también habló del capitán argentino y afirmó que tras errar un penal, "Messi lideró la remontada sobre Egipto".

En Italia, el medio La Gazzetta dello Sport publicó: "¡Argentina protagoniza una remontada mundialista! Marca tres goles en 13 minutos y envía a Egipto a casa: ¡Messi pasa a los cuartos de final!".

Por su parte, el diario británico The Guardian afirmó que en el fútbol hay una "regla de oro" que es "nunca subestimar" a Messi.

"Un Messi emocionado hasta las lágrimas inspira la gran remontada de Argentina en un emocionante partido del Mundial contra Egipto", indicó en su tapa deportiva.

En Francia, el diario Le Monde tituló: "Lionel Messi lideró una espectacular remontada de Argentina, que logró evitar por poco la eliminación ante Egipto en el Mundial de 2026".

Además, afirmó que "el capitán argentino -que repartió una asistencia y anotó un gol- fue clave en la reacción de La Albiceleste; tras ir perdiendo 2-0 a falta de diez minutos, el equipo terminó asegurando su pase a los cuartos de final este martes (3-2)".

Los diarios de Egipto también endiosaron a Messi

"Messi: El escenario de la victoria sobre Egipto fue increíble... y el espíritu de lucha fue la clave de la remontada", fue el análisis del diario YOUM7, tras la derrota de la selección local, que había arrancado ganando 2 a 0.

En tanto, el medio Al-Masry Al-Youm buscó las reacciones de los medios argentinos para reflejar en su portada.

"´Nos pusieron en un aprieto´: ¿Cómo reaccionaron los periódicos argentinos tras la victoria sobre Egipto?", subrayó.