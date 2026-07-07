Mirtha, Tutankamon y la Infartoneta: los mejores memes del triunfo de la Selección
Luego del triunfo argentino, las redes sociales se poblaron de imágenes para festejar el triunfo argentino.
Internet se ha convertido en una locura luego del triunfo de Argentina contra Egipto por los octavos del final del Mundial de Fútbol.
El equipo de Messi, Scaloni y compañía estuvo al borde de ser eliminada, pero terminó revirtiendo un 2-0 en contra y dio vuelta el encuentro sobre la hora.
Por supuesto, una vez terminado el partido, los memes poblaron las redes sociales.
Mirtha Legrand, Tutankamon y muchos más dieron muestras de la inventivo, el ingenio y el desahogo argentos.
Aquí hay algunos de ellos.