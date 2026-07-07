Lautaro, tras el triunfo: qué le dijo a Messi mientras lloraba y el recuerdo para su familia

Lautaro Martínez habló con la prensa tras el histórico triunfo de Argentina ante Egipto, por 3 a 2, por los octavos de final del Mundial 2026.

"Fue muy difícil lo que hemos hecho esta noche, uno no lo veía hace tiempo y no lo sentía hace mucho tiempo", admitió el bahiense, en relación a que el combinado nacional anotó tres tantos en 13 minutos para dar vuelta el partido con un tanto a los 92 minutos (Enzo Fernández).

"Estar coin el resultado así, con pocos minutos, con un rival que nos jugó fisicamente y nos jugó de contra. Es una prueba mas de carácter de este equipo, de ganas, de humillad y sacrificio", insistió el Toro.

Además, contó qué le dijo a Lionel Messi tras el partido, mientras el capitán argentino lloraba de emoción.

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"Verlo a él superarse cada día, cuando lo vi llorar le dije que llore porque se lo merece porque es nuestro ejemplo, nuestra guía y la persona que nos ayuda todo el tiempo", remarcó.

"Este equipo no se rinde, sigue intentando hasta el final con lo que tengamos. Fue los que nos dijo el cuerpo técnico en la pausa, había que buscar y buscar hasta el final. El el arco se abrió y es un alivio y mucha emoción", reconoció.

Además, contó que fue un partido muy especial para él, quien ingresó desde el banco y jugó un gran partido, dando una increíble asistencia en el 3 a 2.

"Para mí fue un partido muy especial, será un gran recuerdo para mí y para mi familia", cerró el Toro.