¡Vamos, Argentina! La Selección juega ante Egipto por un lugar en cuartos

La Selección Argentina se mide este mediodía ante Egipto, por el encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La albiceleste se presentará desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El partido podrá verse a través de la TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Mientras que el árbitro designado fue el francés Francois Letexier.

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En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá alargue y, de persistir la partidad, el ganador de la llave se definirá por penales.

El que logre avanzar se medirá en cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Colombia y Suiza, que se enfrentarán desde las 17 en Vancouver (Canadá).

Ese encuentro irá el sábado a las 22, en Kansas.

*Cómo llegan

Argentina arriba a este duelo luego de una sufrida victoria ante Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, recién en el tiempo extra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 2, en Miami, con goles de Lionel Messi (el sexto en el torneo y el 20° en la Copa del Mundo) y los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero.

Previamente, el combinado nacional había ganado invicto y con puntaje ideal (solo Francia y México lo igualaron) el Grupo J, tras superar sucesivamente a Argelia por 3 a 0 (hat-trick de Messi), Austria por 2 a 0 (doblete del "10") y Jordania por 3 a 1 (con tantos de Giovani Lo Celso, el bahiense Lautaro Martínez y, otra vez, Messi).

Egipto, por su parte, en el primer cruce eliminatorio eliminó a Australia por penales (4 a 2), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular y el alargue.

Durante, el juego, el tanto de los africanos lo hizo Emam Ashour y en el tanda convirtieron Saber, Rabia, Salah y Abdelmaguid.

Mientras que en la etapa clasificatoria los egipcios fueron segundos del Grupo D, que lo ganó Estados Unidos.

En esa parte del certamen vencieron a Turquía por 2 a 0, cayeron por 2 a 0 ante los locales y empataron sin goles ante el Paraguay de Alfaro, a la postre tercero.

*Juega Paredes

En la conferencia de prensa previa al juego el entrenador Lionel Scaloni no confirmó el equipo, pero si el ingreso de Leandro Paredes en el mediocampo.

"El equipo gira de otra manera con Leandro, nos da equilibrio. Cuando la pelota pasa por él, se distribuye bien, el equipo se siente cómodo y encontramos jugadores a otra altura, con un pase más vertical. Leandro es fundamental", avisó el DT.

Además, Julián Álvarez le ganaría la pulseada al bahiense Lautaro Martínez en la delantera y Nicolás Tagliafico ingresaría por Facundo Medina en el lateral izquierdo.

*Historial

El saldo de la Selección en octavos de final es muy positivo, ya que disputó esta instancia en 10 ocasiones y en 7 salió victorioso, mientras que solo cayó en tres.

La primera vez que la Argentina jugó los octavos de final de un Mundial fue en Italia 1934, edición que comenzó justamente en aquella ronda. Fue debut y despedida, ya que en dicho enfrentamiento Suecia se impuso por 3-2.

Mientras que la última fue en Qatar 2022, con triunfo ante Australia por 2 a 1, en el inicio de los cruces que terminaron con la tercera estrella.

Así es el historial completo:

-Italia 1934: Argentina 2-3 Suecia.

-México 1986: Argentina 1-0 Uruguay.

-Italia 1990: Argentina 1-0 Brasil.

-Estados Unidos 1994: Argentina 2-3 Rumania.

-Francia 1998: Argentina 2(4)-(3)2 Inglaterra.

-Alemania 2006: Argentina 2-1 México.

-Sudáfrica 2010: Argentina 3-1 México.

-Brasil 2014: Argentina 1-0 Suiza.

-Rusia 2018: Argentina 3-4 Francia.

-Qatar 2022: Argentina 2-1 Australia.

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

-Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

-Árbitro: Francois Letexier

-TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.