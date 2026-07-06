El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satemet para este 7 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 7 de julio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y ventoso con nubosidad variable, viento regular del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento regular en disminución desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se prevé fresca y nubosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados.