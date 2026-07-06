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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satemet para este 7 de julio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 7 de julio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y ventoso con nubosidad variable, viento regular del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento regular en disminución desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, en tanto, se prevé fresca y nubosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados. 

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