Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.514,23 para la venta y de $1.463,83 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,18% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.531,00 (+0,33%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.510,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.963,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.522,80 (-0,12%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.570,59 (-1,42%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 412 puntos básicos (-0,50%).