Feriado jueves y día no laborable el viernes: qué pasará con las clases

El 9 de julio es uno de los feriados inamovibles en Argentina, por lo tanto este jueves no habrá actividad en el ámbito público y en buena parte del sector privado.

A su vez, el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, es decir que se agrega para que los trabajadores de distintas actividades cuenten con un fin de semana extra largo.

En el caso de las clases, no habrá actividad educativa en el ámbito público ni privado durante jueves y viernes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Respecto de la actividad laboral privada, vale aclarar que es distinto un feriado de un día no laborable. En el primer caso, rigen las mismas normas de un descanso dominical y si un empleado es convocado para trabajar debe cobrar la jornada al doble o con el plus que determine el convenio colectivo de su rubro.

En los días no laborables, como este viernes, la decisión de trabajar o no depende del empleador y se paga como jornada simple.

En este 2026 los días no laborables fijados a comienzos de año fueron el lunes 23 de marzo (previo al feriado del 24 por el Día de la Memoria), el viernes 10 de julio (luego del jueves 9, día de la Independencia) y el lunes 7 de diciembre (previo al 8, día de la Inmaculada Concepción de María).

Acerca de los feriados, todavía quedan los siguientes:

-Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

-Lunes 12 de octubre: Día de la Raza

-Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trata de un feriado móvil, ya que la fecha conmemorativa es el 20/11)

-Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

-Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

-Viernes 25 de diciembre: Navidad