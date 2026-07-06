“Juntos de nuevo”: el emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Leo Messi

La empresaria Antonela Roccuzzo publicó un emotivo mensaje dedicado a su esposo, Leo Messi, en el marco de lo que fue su reencuentro oficial tras el último enfrentamiento de la Selección argentina contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026..

La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Pero antes de emprender viaje a un nuevo destino, el capitán de la Selección argentina recibió la visita de su pareja, Antonela, y de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El reencuentro familiar quedó plasmado en una fotografía que la influencer publicó en sus redes sociales.

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A través de sus redes sociales, Roccuzzo agradeció poder compartir un momento junto a su pareja, previo a que este vuelva a los entrenamientos. "Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo 🩵🤍", escribió en Instagram.

La demostración de amor de la pareja reúne un total de 2,1 millones de likes hasta el momento, y continúa creciendo.

Además, mostró la merienda que degustaron en familia, con los gustos favoritos de Messi. Lejos de las frivolidades, la familia Messi degustó un café con alfajor y una tarta de frutillas con crema.

Todo en una mesa con individuales y portavasos con la bandera argentina. (NA)