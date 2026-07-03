Rodrigo Tapari llega a Bahía con un show que promete

La agenda de espectáculos de Bahía continúa sumando grandes nombres y ahora es el turno de una de las figuras más importantes de la música tropical argentina.

Dueño de una de las voces más reconocidas del género, Rodirgo alcanzó una enorme popularidad durante sus catorce años como cantante de Ráfaga, etapa en la que interpretó y compuso varios de los temas que marcaron a toda una generación. Desde 2017 desarrolla una exitosa carrera como solista, con giras nacionales e internacionales y un repertorio que combina cumbia, baladas y canciones románticas.

El público podrá disfrutar de un espectáculo pensado para recorrer todas las etapas de su trayectoria: desde los grandes clásicos que lo llevaron a la fama hasta los éxitos de su presente artístico.

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