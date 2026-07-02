Napostá entendió a tiempo que era dueño de su propio destino y se metió en la final de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Napostá tomó la receta en el segundo tiempo que había aplicado Leandro N. Alem en el primero, le ganó 88 a 84, selló la serie 2-1, y se convirtió en finalista del primer tramo de la Liga Bahiense de Básqutbol Oro, "Rubén Fillottrani", instancia en la que definirá ante Bahiense del Norte.

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Esa serie se jugará al mejor de cinco, en principio iniciando el lunes en escenarios neutrales a designar, algo que se definirá este viernes por la tarde en reunión dirigencial entre clubes y ABB.

Los de la Avenida, como en 2025, accedieron a la final del primer tramo, no sin antes sufrir ante un rival que mostró un notorio crecimiento a medida que fue superando instancias.

Había llegado hasta acá con un antecedente fuerte: cerrando de visitante las dos series anteriores. Y en el primer tiempo hizo todo para mantener la tendencia.

Alem propuso una defensa zonal, limitó en las opciones a Napostá y fue quien marcó el ritmo.

Muy activo atrás, siguiendo algún corte puntual, y después dejando al local que tomara decisiones a distancia. Y en las contadas veces que rompió al cesto Napostá, se topó con la muralla defensiva, que lideró en la pintura el venezolano Eduardo Ríos.

El verdirrojo se fue sintiendo cómodo. Sobre todo, porque en la transición de defensa a ataque voló y tuvo respuestas varias.

Esto, respaldado por la alta efectividad en tiros de tres, agigantó el juego visitante. Y no sólo porque la metió, sino por cómo llegaron esos tiros. Porque los generó desde el juego, con paciencia, abriendo la cancha, con rompimientos y descargas y, por momentos, presentándose algún interno para jugar interior o revertir al perímetro.

Es decir, empezó a multiplicar sus posibilidades. Así sacó 13 de máxima a falta de 1m45 para el cierre del primer cuarto, con 6-8 en triples.

Las defensa de Carrizo con Wilson y Alemañy con Giménez esta vez no estaba resultando como anteriormente en la serie, también, porque Alem potenció otros recursos, caso Nahuel Amaya, que se mostró muy firme atacando al canasto.

El 28-19 del primer cuarto, con 6-10 en triples (3-3 Wilson y 3-3 Giménez) sintetizó lo que hizo uno y otro.

Cómodo atrás y cada vez más suelto adelante, Alem mantuvo su plan en el segundo, mientras que Napostá estaba desorientado, sin juego colectivo y apelando a los arrestos individuales.

Enfrente, los 22 puntos de Wilson solucionaron mucho -o todo- de lo poco que se equivocó Alem en la primera mitad y la ganó 51-38, llegando a sacar 15 de máxima.

Algo tenía que cambiar el equipo que orienta Fabricio Piccinini. Empezando por el semblante. Y mostrar mayor deseo. Material tenía. Era una prueba.

Marcando más presencia defensiva, congestionando en la pintura, Carrizo y Alemañy creciendo defensivamente y adueñandose de los rebotes con Heinrich o Santiago, el local definitivamente cambió la cara. Fue otro.

Y en todo este lío el que dijo presente definitivamente fue Marcos Diel, quien pareció olvidarse de la molestia la rodilla, imponiendo su sello distintivo. Lo había extrañado Napostá.

Desde la energía, Nicolás Guerrero contagió y fue una buena alternativa para darle descando a Depaoli que no estuvo en su habitual nivel, y Napostá ganó el tercer cuarto 23-12.

Ya la ventaja era escasa para la visita: 63-61. Alem ya no era el mismo. Enfrente tenía un rival mucho más exigente. Y que, con Guerrero, Germán Andrés, Carrizo, Santiago y Diel logró seguir creciendo.

Porque Andrés se puso en modo "asesino" y convirtió 4 triples (terminó con 5-8), Carrizo y Alemañy sumaron por la misma vía y Pedro Santiago fue el dueño del tránsito en la pintura además de dominar en las alturas.

Entonces, Napostá metió un parcial de ¡19-2! y sacó 15 de luz (80-65), con 4m25 para el cierre.

Lógicamente, el tiempo fue su mejor aliado en el tramo final, porque Alem echó el resto estirando la defensa en todo el campo, en algún momento se volvió a ilusionar poniéndose a 3, aunque no le alcazó para más.

El Nº10, Alem, que de seguir así escalará mucho en la tabla, ya había hecho demasiado ante el Nº2, este Napostá que si se propone defender y sabe administrar sus numerosos recursos ofensivos, tiene un futuro muy alentador para quedarse con el Nº1.

Napostá (88): F. Depaoli (2), V. Carrizo (21), L. Alemañy (15), M. Diel (16), R. Heinrich (3), fi; P. Santiago (7), G. Andrés (16) y N. Guerrero (8). DT: Fabricio Piccinini.

L.N. Alem (84): N. Amaya (18), J. Wilson (31), E. Giménez (20), L. Desbat (6), E. Ríos (2), fi; S. D'Annunzio (2), M. Such (3) y V. Scoppa (2). DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Napostá, 19-28; 38-51 y 61-63.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: Napostá, 2-1.