LBB Plata: esta vez Sportivo sí se sintió como en casa ante Comercial y jugará la final ante San Lorenzo

Boccatonda, goleador y figura de la noche, escapa de la marca de Bussetti. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Luego de repartirse triunfos a domicilio, esta noche Sportivo Bahiense venció como local a Comercial y avanzó a la final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, torneo "Carlos Spaccesi".

El tricolor se impuso en el Eladio Santos, por 75 a 65, ganó la semifinal por 2 a 1 y definirá el primer tramo del torneo ante San Lorenzo desde el próximo martes (ver abajo).

Maina la deja cerca del aro ante la mirada de Amore, Martínez y Boccatonda.

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Para llegar a esta instancia definitiva, el equipo dirigido por Miguel Loffredo tuvo que reponerse de un comienzo algo adverso e incómodo y logró quebrar el partido a puro triples, redondeando la noche con 11 aciertos a distancia sobre 22 intentos.

En ese aspecto se apoyó en las tres grandes figuras del encuentro, quienes comendaron el partido en ofensiva y tuvieron sus ratos para liderar el juego desde sus manos.

Ellos fueron Mateo Boccatonda (25 puntos, con 3-4 en triples, 3-9 en dobles y 10-10 en libres), Gerónimo Stach (18 unidades, con 4-5 en triples, 0-1 en dobles y 6-6 en libres) y Gonzalo Martínez (15 puntos, con 2-6 en triples, 1-1 en dobles y 7-7 en simples).

Mientras que en Comercial los goleadores fueron Juan Cruz Iturbide y Maneul Maina, ambos con 17 unidades. También hubo 10 de Martín Álvarez, quien salió por un golpe en el cierre del juego.

*El desarrollo

Amore grita con el alma su triple.

Fue Comercial el que comenzó más positivo en la noche y con un mejor juego colectivo y estando sólido atrás tomó las primeras ventajas, con bombas de Lorenzo y Maina y un acierto de Iturbide para irse 14 a 8 y terminar ganando el primer cuarto por 16 a 14.

Aunque en el segundo parcial Sportivo empezó a mostrar su mejor cara, tomando envión con un muy buen ingreso de la segunda batería, con Tuero en la base, Stach comandado desde el goleo y Miguel sumando en la pintura y la zona media.

Un pasaje de ensueño de Gerónimo le dieron la delantera al dueño de casa por primera vez en la noche, ya que el alero mostró una mano endemoniada y se volvió inmarcable adelante y, encima, a eso le sumó un par de buenas defensas atrás (generó dos faltas ofensivas) para llenarse de confianza y también transmitirle toda esa energía al equipo y contagiar a la gente.

En ese parcial anotó 4 triples sin fallar ningún intento y también fue infalible en la línea (3 de 3), tanto que en el inicio del cuarto llevaba 14 puntos del pasaje que favoreció a su equipo por 17 a 6.

Con su eficacia adelante y haciéndose fuerte atrás, Sportivo obligó a Comercial a jugar forzado e incómodo, para ganar el parcial por 18 a 8 e irse al descanso largo arriba por 8: 32 a 26.

Santiago Bussetti se queda con el rebote en las alturas.

El regreso de los vestuarios sería clave para saber si el juego mantenía la tendencia positiva para el dueño de casa o si la visita reaccionaba rápidamente.

Pasó lo primero, porque Sportivo salió igual de enfocado y siguió encontrando gol a distancia pero esta vez se sumaron otros intérpretes, porque Boccatonda confió en su tiro y clavó dos bombas y a él se sumó Gonzalo Martínez para sumar tres triples sin fallar intentos y sumar hasta ahí 9 de 15 a nivel equipo.

Amore gana la posición y avanza ante Lorenzo.

Con ese arma letal, el equipo dirigido por Miguel Loffredo sacó 15 de luz (44 a 29 y 47 a 32) promediando el tercer cuarto, a la vez que Comercial no terminaba de encontrar respuestas ni confianza adelante y, encima, perdió a Franco Cardone por lesión (no había jugado los dos primeros juegos por un problema físico).

Un triple más de Gonzalo Martínez a falta de 6m29s para que termine el partido alejó nuevamente a Sportivo a 12 (61 a 49) y a ese se le sumaron más de tres minutos sin conversión de Comercial.

Todo hacía indicar que el tricolor se encaminaba a un triunfo holgado, pero la visita echó el resto y vendió cara la derrota.

Es que el portuario exprimió al máximo una falta técnica a Ayala (por festejar un tapón) y sumó desde la línea con Maina y con un triple de Iturbide, el abanderado de la reacción final.

Con eso achicó a 10 (63 a 53, con 3m04s por jugar) y, sobre todo, creció en la confianza.

Tanto que con dos simples y un triple más del propio Juan Cruz llegó a ponerse a 5 (63 a 58) con 1m44s por jugar.

Empezaba un mninipartido dentro del partido. La chiquita.

Iturbide y Mones luchan por la pelota.

Ahí Sportivo mostró oficio y carácter para cuidar y proteger la ventaja, porque con un par de buenas defensas, más algunos triples que no entraron de Comercial y, sobre todo, siendo extremadamente confiable en la línea aprovechó al máximo el reloj y se aferró a la victoria.

Tan es así que todos los puntos finales llegaron desde los libres y no falló ninguno: Boccatonda sumó 8 y Stach otros 2, con una templanza de acero.

Finalmente, el reloj corrió y Sportivo esta vez sí se sintió como en casa, por eso terminó festejando con su gente el pase a la final. Lo espera San Lorenzo.

*La síntesis

Sportivo Bahiense (75): M. Boccatonda (25), G. Martínez (15), U. Montes (5), A. Amore (8) y M. Ayala (2), fi; J. Tuero, E. Miguel (2), G. Stach (18) y T. Boubbe. DT: Miguel Loffredo.

Comercial (65): S. Bussetti (3), M. Maina (17), L. Orellano, R. Lorenzo (5) y M. Álvarez (10), fi; F. Cardone (5), J. Iturbide (17), F. Asensi (2), G. Barcala (6) y F. Lambrecht. DT. Gustavo Candia.

Cuartos: Sportivo, 14-16; 32-24 y 56-45.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Mariano Enrique.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo Bahiense).

Serie: Sportivo Bahiense, 2-1.

¿Dónde será la final?

La final donde ya esperaba San Lorenzo, tras eliminar a Ateneo (2-0), y ahora se sumó Sportivo, comenzará el próximo y se jugará al mejor de cinco, en cancha neutral.

Cada equipo elige el escenario, inclusive puede ser que coincidan los dos en la elección. En tal sentido, San Lorenzo se inclinaría por jugar en Olimpo o Estrella, los partidos 1 y 3, seguro, con posibilidad de un quinto.

En tanto, tendrá que evaluar el que pase de Sportivo o Comercial dónde hará de local en el juego 2, y eventual 4.

Estos detalles y también la definición de la LBB Oro se definirá este viernes por la tarde.