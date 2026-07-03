La bahiense Catalina Turienzo arrancó con todo el Europeo Juvenil de fórmula kite

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Catalina Turienzo comenzó el Europeo Juvenil de fórmula kite con una inmejorable actuación y lidera las posiciones, transcurridas cuatro regatas.

La bahiense se presentó en Hang Loose Beach, Gizzeria, Italia, para seguir siendo cada día un poquito mejor en una clase de la vela olímpica que la tiene como séptima mejor del mundo.

"Lindas sensaciones en el agua, dejándolo todo en la cancha de regata y disfrutando las regatas al máximo. ¡Vamos Argentina!", señaló.

Cata ganó las cuatro primeras mangas, comandando las ubicaciones con 3 puntos netos (4 en total). La escoltan la rusa Svetlana Trusova (6) y la turca Derin Sorguc (8).

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"El viento fue cambiando a lo largo de la jornada. En un momento dado, amainó por completo, luego volvió a soplar, así que la estrategia varió un poco para las últimas regatas en comparación con las primeras", explicó.

Con vientos que alcanzaron los 18 nudos, las condiciones permitieron que la flota completara las regatas programadas, otorgándose así los primeros puntos para el campeonato.

Turienzo llegó a este certamen luego de una descatadísima actuación en el Mundial de fórmula kite, en mayo, ganando una regata y finalizando en la 13° posición.

Previamente, Cata venía de obtener el que para ella fue "el mejor resultado de mi vida", al finalizar en la segunda posición en la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

Antes, quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024, fue séptima en la primera fecha del SGS, en el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España.

Allí, la próxima etapa será el Evento Preolímpico en Los Ángeles, Long Beach & San Pedro OCR (13 de julio al 7 de agosto en Estados Unidos).

Antes del Europeo, Turienzo se ubicaba 7° del mundo, su mejor posición histórica en el ránking, con 490 puntos.

Por encima tenía a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (4ta. con 520), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 3 estaba compuesto por la francesa Lauriane Nolot (666), la neerlandeda Jessie Kampman (589) y la británica Lily Young (547).