Se incendió una despensa y las pérdidas son totales

Los bomberos del Cuartel de Alberdi sofocaron un incendio en horas de la madrugada en una despensa, verdulería y carnicería del barrio Villa Loreto. Los dueños fueron atendidos y están fuera de peligro.

Para acceder al foco ígneo fue necesario forzar una puerta del ingreso, permitiendo el trabajo del personal de bomberos. Como consecuencia del siniestro, el comercio sufrió pérdidas totales en su interior. La vivienda lindera presentó ahumamiento generalizado, aunque permaneció habitable.

Un hombre de 74 años y su esposa, fueron asistidos por el personal del servicio Siempre por inhalación de humo, sin necesidad de traslado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las tareas demandaron aproximadamente dos horas y media. Se investigan las causas que dieron origen al incendio.

Intervinieron en el lugar Defensa Civil, efectivos policiales y el Servicio de Emergencia Siempre