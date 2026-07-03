Por el partido de Argentina, la Cooperativa Obrera abrirá hoy hasta las 18
El objetivo es permitir que los trabajadores puedan disfrutar del partido que disputará la Selección de fútbol, que comenzará a las 19.
La Cooperativa Obrera comunicó que hoy, todas sus sucursales de Bahía Blanca, Ingeniero White, Gral. D. Cerri, Cabildo y Punta Alta abrirán en su horario habitual, harán horario corrido y cerrarán a las 18.
Según explicaron, la intención es que sus empleados puedan disfrutar del partido que la selección aregentina de fútbol disputará —desde las 19 y ante Cabo Verde— por la Copa del Mundo.
La Coope señaló que con la iniciativa acompañan la propuesta de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca y de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios relacionada al horario de cierre de la actividad laboral durante este viernes 3 de julio.