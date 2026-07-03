Villa Mitre sumó a un "9" para la segunda mitad del año

Villa Mitre confirmó la incorporación de Bruno Benítez para reforzar su plantel de cara a la segunda mitad de año en el Torneo Federal A.

Benítez es un "9" de área, de 27 años, que llega proveniente de Independiente de Chivilcoy.

En el Rojo, que marcha séptimo en la Zona A, jugó 14 de los 15 partidos de la actual temporada, marcando dos goles y dando dos asistencias.

Además, vistió las camisetas de Central Ballester, Rivadavia de Lincoln y Colchagua CD, del ascenso chileno.

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De esta manera, la Villa ya usó dos de los cuatro cupos disponibles para incorporar en el receso de invierno.

La otra cara nueva es Gonzalo Córdoba, un volante creativo de 26 años que se formó en Racing, con último paso en Mitre de Santiago del Estero de la Primera Nacional.

En lo sucesivo, Villa Mitre jugará el domingo el clásico ante Olimpo, desde las 15, en el Roberto Carminatti con arbitraje de Matías Billone Carpio.