Agenda, día 22: ¡juegan los campeones del mundo! y se terminan los 16avos de final

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Con la presentación de la Selección Argentina como plato principal, hoy se cierran los 16avos de final del Mundial 2026.

El combinado nacional se medirá ante Cabo Verde, desde las 19, por un lugar en octavos de final.

Esta es la agenda del día:

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*16avos de final

*Australia vs Egipto

-Hora: 15

-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)

-Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN y DSports

*Argentina vs Cabo Verde

-Hora: 19

-Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

-Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

-TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium y DSports

*Colombia vs Ghana

-Hora: 22.30

-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

-Árbitro: Clément Turpin (Francia)

-TV: Paramount+, DAZN y DSports