Australia y Egipto definen al rival de Argentina o Cabo Verde en octavos

La selección de Australia se enfrentará este viernes con su par de Egipto, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, donde el ganador podría cruzarse con Argentina.

El encuentro, que se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas, está programado para las 15 y se podrá ver a través de TyC Sports, Paramount+, DAZN y DSports. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera.

El ganador de este duelo será el rival del ganador del cruce entre Argentina o Cabo Verde, que se medirán desde las 19.

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Ese encuentro, por los octavos de final, irá el martes a las 13.

Más tarde, a las 22:30, será el turno de Colombia y Ghana, que se cruzarán en el Arrowhead Stadium de Kansas bajo el arbitraje del francés Clément Turpin. El mismo se podrá ver a través de Paramount+, DAZN y DSports.

*La previa

Australia viene de terminar segunda en el Grupo D, donde derrotó 2-0 a Turquía, para luego caer 2-0 con Estados Unidos y finalmente igualar sin goles contra Paraguay.

Esta será la tercera ocasión en la que el combinado del país oceánico dispute los octavos de final de un Mundial. Las anteriores se dieron en Alemania 2006 y en Catar 2022, donde cayó 1-0 con Italia y 2-1 ante Argentina, selecciones que terminarían consagrándose campeonas del mundo.

Egipto, por su parte, finalizó en la segunda posición del Grupo G, donde igualó con Bélgica e Irán y derrotó a Nueva Zelanda.

La gran figura del combinado del país africano es el extremo Mohamed Salah, que en esta temporada dejó el Liverpool de Inglaterra, equipo en el que brilló durante nueve temporadas.