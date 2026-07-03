Carlos Mungo, en la previa del clásico: el presente de Olimpo, la exigencia del hincha y más...

El entrenador de Olimpo, Carlos Mungo, pasó por El Diario Deportivo en la previa del clásico ante Villa Mitre del próximo domingo.

El duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Federal A se jugará en el Roberto Carminatti, desde las 15, con arbitraje de Matías Billone Carpio.

"Estamos bien, preparando el partido que sabemos que es muy importante para el hincha, porque es un clásico. Pero lo preparamos de la misma manera que hacemos semana a semana con cada rival", comentó Carlos en el programa que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play y puede verse en www.lanueva.com

Además de palpitar el duelo ante el tricolor, el bahiense abordó distintos temas como el presente del equipo, que lo encuentra puntero de la Zona 4, tras ganar uno de los últimos 8 juegos.

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"Todos los equipos hay que trabajar para ir mejorando, estamos bien en la tabla. Creo que el primer partido del torneo vale lo mismo que el 13 o 14, en esta parte del año. Más adelante, sí, es distinto. Bueno, algunos le tocan los vaivenes de entrada, a otros les toca después. Nada, trabajando, como siempre. Mentalizados en lo que hacemos nosotros dentro, si vamos a estar escuchando al que le gusta esto o lo otro, nos vamos a desenfocar de lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer. Por algo estamos en el lugar que estamos en la tabla. La verdad que no tengo ganas de estar explicando algunas cosas, porque te termina cansando. No hay nada que conforme nunca en el fútbol, tenemos que trabajar, enfocarnos en lo nuestro y prepararnos para cada partido y cada momento que tenemos que afrontar", entendió.

"Hace 7 años que el equipo está en la categoría, que ni bien descendió se habló de que iba a ascender muy rápido, nosotros venimos con toda esa carga, pero uno no se quita la obligación de ganar", agregó.

Por otra parte, remarcó lo mejor y lo que menos le gustó del equipo en lo que va de la temporada, en la que ganó 6 partidos, empató 6 y perdió uno, marcando 10 goles y recibiendo 4.

"Corregir, tener mas contundencia en los partidos, para poder definirlo antes. Hay que hacerle entender a la gente que se juega con 11, todavía no se presentó un proyecto para jugar con 13. Y otra de las situaciones es que esto es Federal A, los jugadores que están en el Federal A por algo están en el Federal A. Sabemos que tenemos un plantel con gente joven y con gente de mucha experiencia, pero si están jugando en el Federal A, se juega por algo en el Federal A", entendió.

Desde lo positivo, remarcó: "Que somos un equipo sólido en ciertos momentos, tenemos que recuperar eso. Éramos un equipo que estaba muy bien ordenado, que por ahí no era vistoso pero cuando podía jugar lograba mucha contundencia. Ir mejorando y trabajando eso y es lo que hacemos".

Por otra parte, al ser consultado, habló de dos jugadores puntuales: Brain Guille y Leandro Espejo, quien se sumó esta semana como refuerzo.

"A Braian, más de una vez lo veo mal, pero mal porque se carga toda la responsabilidad y ahí va una de las partes donde yo te digo de la gente. Porque los pibes de hoy viven leyendo, escuchando... entonces cuando vos te considerás que estás en deuda con un club, por lo que te pasó cuando estuviste antes, que sos el salvador. Y en vez de escuchar halagos, escuchas que esto, que el otro y... terminás decayendo. Entonces tenes un jugador que si está bien, bien, es totalmente desequilibrante, a veces lo tenés con esas cosas que capaz el pibe se quiere gambetear a tres o cuatro porque quiere mostrar", explicó en relación a Guille, quien el domingo malogró un penal enel empate ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi por 1 a 1.

"Esa es la parte que yo digo a veces -continuó-, la cuatro patas van para el mismo lado: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas. Después, el pibe entrena muy bien y tiene competencia dura también porque sabe que tiene jugadores atrás que pueden hacer lo que hace él, pero sabemos que es un jugador distinto. Lo veo con esa presión y a algunos de lo chicos los veo con esa presión, de no sentirse apoyados más de una vez. Hay que apoyar para que el jugador se sienta bien, que sienta que juega en su casa, no que el jugador quiera ir a jugar a otra cancha porque no lo va a molestar nadie. Al jugador hay que tratar de alentarlo, y en todos los lugares he dicho lo mismo.¿Quién va a querer hacer las cosas mal? Hijo del rigor no conozco a nadie, ¿a vos te parece que alguien que lo estás continuamente torturando lo vas a hacer mejor en algo?", remarcó Mungo.

En cuanto a Espejo, en tanto, avisó que no será tenido en cuenta para el domingo y qué puede aportarle al equipo a futuro.

"Primero porque sería una falta de respeto para los compañeros que están desde hace rato y segundo, si bien viene sin ninguna lesión, queremos ver cómo va a estar. Está practicando a la par en algunas cosas y en otras lo está testeando el profe, cuando esté a la par de sus compañeros va a competir por un lugar en el plantel", avisó.

"Es un jugador desequilibrante -explicó-, lo conozco desde Chimbas, se me escapó por la pandemia. Es un jugador que puede jugar por las bandas, de punta, es muy desequilibrante en el uno contra uno. Si está bien, es un jugador muy interesante. El tema es que tiene que estar bien, porque por ahí la ha pasado eso en Olimpo y aspiramos a que ahora no. VIene con muchísimas ganas de jugar y de sumar en el grupo, es un pibe que lo quieren mucho en el grupo", contó Carlos.

Por último imaginó cómo puede ser el duelo del domingo ante Villa Mitre.

"Friccionado, viene a dirigir un réferi como Billone Carpio que deja jugar bastante, no es de cortar mucho con fútbol, por ahí deja que se juegue fuerte. Esperemos que sea un buen partido, que nosotros lo podamos ganar. Seguramente Villa Mitre intentará lo mismo", dijo Mungo.

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