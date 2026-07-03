Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

El racismo siembra muerte, promueve la exclusión, el odio y la discriminación. En el fútbol sigue vivo y se expresa en cánticos de barras bravas desde la tribuna o expresiones despectivas de jugadores contra el rival en el campo de juego, que aluden al color de piel, origen o etnia. Para evitar la lectura de labios se tapan la boca, por eso en el nuevo reglamento de la FIFA el que se cubre el rostro con la mano cuando habla lo expulsan del campo de juego.

El mundial transcurre en un país donde el racismo hizo estragos. Los miembros del Ku Klux Klan se cubrían el rostro con una funda blanca para ocultar la identidad y la expresión de odio hacia los negros. Martin Luther King pagó con la vida su cruzada contra la discriminación. El “Yo tengo un sueño...” reiterado frente a multitudes aún resuena y emociona volver escucharlo.

Según la FIFA, más de la tercera parte de los 1248 futbolistas que juegan el mundial son afrodescendientes. Las selecciones top de Europa lo demuestran: 21 de los 26 jugadores de Francia son de origen africano. En Inglaterra suman 15 y totalizan 14 en la selección de Holanda.

Los equipos africanos son grandes animadores en EEUU. Hoy nos toca a nosotros enfrentar a los caboverdianos que están haciendo historia por primera vez en una Copa del Mundo.

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A los africanos y afrodescendientes ahora no se los llama negros sino “gente de color”. No. Cada etnia tiene un color diferente de piel que lo caracteriza. Todos somos gente de un determinado color.

Los blancos tenemos algo de camaleón porque vamos cambiando de color según pasan los años y las circunstancias.

Nadie lo expresó mejor que el intelectual y expresidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor, en un texto memorable, dirigido al “Querido hermano blanco”:

“Cuando yo nací, era negro,

cuando crecí, era negro,

cuando estoy al sol, soy negro,

cuando estoy enfermo, soy negro,

cuando muera, seré negro.

En tanto que tú, hombre blanco

cuando tú naciste, eras rosa,

cuando creciste, eras blanco,

cuando te pones al sol, eres rojo

cuando tienes frío, eres azul

cuando tienes miedo, te pones verde,

cuando estás enfermo, eres amarillo,

cuando mueras, serás gris.

Así pues, de nosotros dos,

¿quién es el hombre de color?"