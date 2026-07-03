Allanamiento: aclaran dos robos en 4 días en un bazar del barrio Noroeste

Las cámaras, tanto las del negocio como las públicas, fueron clave para esclarecer el hecho.

Un hombre sospechado de ser autor de dos robos en apenas 4 días en un comercio del barrio Noroeste fue arrestado en medio de un allanamiento y en principio quedó imputado de encubrimiento.

Se lo identificó como Walter Andrés Demesio, de 44 años, a quien personal de la comisaría Quinta arrestó en un domicilio de Maldonado al 2.200, donde también fueron identificadas otras dos personas, un hombre y una mujer.

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En el lugar secuestraron dos termos marca M&R y Lustar, dos vasos térmicos marca Patrich y Vacuum, un juego de 6 tazas/platos de cerámica marca SP, un masajeador Megastar, un soporte de tv Spica, un set condimentero, red para cabellost y dos alfombras simil peluche azul y roja.

Todos esos productos, según se pudo determinar, habrían sido sustraídos del comercio Casa Click, ubicado en Don Bosco 1.474, dedicado al rubro bazar y blanquería.

Se estableció que los días 12 y 16 de junio, mediante una modalidad similar, un desconocido dañó una vidriera y sustrajo la mercadería.

Para ello fue clave no solo las cámaras de seguridad del negocio sino también las del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que permitieron establecer la dirección de fuga del ladrón.

"Se trabajó con mucho análisis fílmico para determinar dónde estaban los elementos. Ambos delitos fueron cometidos por la misma persona, sobre las 5.50 de cada día, teniendo en cuenta que la dueña del bazar vive en un sector trasero del comercio", explicó un investigador.

"No se le puede imputar el hecho porque no hay imágenes claras de su rostro, aunque tenemos certeza de que fue él. Por eso solo está imputado de encubrimiento", agregó.

Además de la fiscalía que investiga los robos, se le dio intervención a la UFIJ Nº 19 porque en el domicilio allanado encontraron 26,4 gramos de marihuana y 0,7 gramos de cocaína, una balanza de precisión, además de tres teléfonos celulares que serán peritados.