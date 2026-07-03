Bahía Blanca amaneció entre las ciudades más frías del país, con casi -7 °C de térmica

Bahía Blanca registró este viernes una de las mañanas más frías del año y se ubicó entre las ciudades con temperaturas más bajas de la Argentina, en el marco de la intensa ola polar que afecta a gran parte del país.

Según los datos meteorológicos, a las 6 de la mañana el termómetro marcó -3,2 °C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -6,9 °C, producto de las bajas temperaturas y el viento.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por temperaturas extremas. El aviso alcanza también a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Saavedra, Puan, Tornquist y Patagones.

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De acuerdo con el organismo, las bajas temperaturas pueden generar un "efecto leve a moderado en la salud", especialmente en los grupos de mayor riesgo, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

La advertencia del SMN coincide con el pronóstico de Satelmet, que anticipó para este viernes una jornada de frío intenso en Bahía Blanca, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 9 °C.

Recomendaciones

Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, mantener una adecuada hidratación y calefaccionar los ambientes de forma segura.

Además, recuerdan la importancia de ventilar periódicamente los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un riesgo que aumenta durante los días de bajas temperaturas por el mayor uso de estufas y otros artefactos de calefacción.