Hora, TV, formaciones y datos: Argentina se mide ante Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial

La selección argentina se mide esta tarde ante Cabo Verde, en busca de dar un nuevo paso en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional jugará desde las 19, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y ante una multitud de hinchas argentinos.

Para este cotejo fue designado el árbitro canadiense Drew Fischer, quien ya dirigió a Argentina en un amistoso (1 a 0 ante Ecuador, con gol de Ángel Di María).

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En caso de igualdad en los 90 minutos, el partido continuará en el alargue y de persistir la paridad habrá penales.

El ganador de este cruce se medirá en octavos de final con Australia o Egipto, que se medirán desde las 15 en AT&T Stadium de Arlington.

*¿Quién juega?

El director técnico Lionel Scaloni mantiene varias incógnitas en lo que será el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien ya está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en uno de sus dedos e incluso pudo disputar los tres partidos de la fase de grupos, donde solo recibió un gol frente a Jordania.

Las primeras dos incógnitas llegan en la defensa. En el lateral izquierdo todavía no está definido si jugará Nicolás Tagliafico, quien ya se repuso de la lesión muscular que sufrió antes del inicio del Mundial, o Facundo Medina, que jugó los primeros dos partidos ante Argelia y Austria en un altísimo nivel.

Además, todavía no está confirmado si en la zaga central el compañero de Lisandro Martínez será Cristian "Cuti" Romero, quien sufrió una lesión en su rodilla en la segunda fecha, o Nicolás Otamendi. A su vez, el encargado de ocupar el lateral derecho será Nahuel Molina.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, los nombres surgen solos: Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández serán de la partida, mientras que Thiago Almada jugará unos metros más adelantado como nexo con el ataque.

La última incógnita está en la delantera, ya que aún no se confirmó quién será el compañero de Lionel Messi, si el bahiense Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Así las cosas, la Selección formaría con: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada; Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Lionel Messi.

*Cómo llegan

Comandada por un nivel superlativo de Lionel Messi, Argentina arriba al primer cruce eliminatorio tras ganar con puntaje ideal el Grupo J, siendo junto a México y Francia las únicas selecciones en lograr los 9 puntos en la primera fase.

En la primera fecha, el combinado nacional superó a Argelia por 3 a 0, con el primer hat-trick del rosarino en un Mundial.

Luego venció a Austria por 2 a 0, nuevamente con dos goles de su capitán.

Mientras que en la última fecha, ya con el primer puesto asegurado y un equipo alternativo, venció a Jordania por 3 a 1 con tantos de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez (ambos tuvieron su estreno en la red en la cita máxima) y, otra vez, Messi.

Para el bahiense significó su primer grito mundialista luego de 10 partidos, ya que había disputado los 7 juego en Qatar (marcó el penal definitivo en la tanda ante Países Bajos) y también los dos primeros (todos de titular) de esta edición.

Cabo Verde, por su parte, tuvo una histórica primera fase logrando ser segundo en el grupo compartido con España (fue primero), Uruguay (tercero y eliminado) y Arabia Saudita (cuarto).

En ese trayecto, el equipo africano no ganó, pero tampoco perdió y anotó dos goles.

El debut fue una de las grandes sorpresas del Mundial, ya que empató 0 a 0 ante uno de los grandes candidatos: España.

Con su arquero Josimar José Évora Dias (conocido como Vozinha) como gran figura logró aguantar y pudo sumar un punto trabajado e histórico.

A propósito de Vozinha, en El Diario Deportivo dialogamos con un exjugador de Olimpo que le marcó un gol cuando jugaban en Chipre.

Luego, Cabo Verde empató 2 a 2 ante Uruguay, en un encuentro que comenzó ganando y logró igualarlo luego de estar en desventaja. Los tantos aquel día los anotaron Kevin Lenini (jugador del FK Krasnodar de Rusia) y Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv de Israel).

Ya en la última fecha, los caboverdianos volvieron a empatar 0 a 0, esta vez ante Arabia Saudita.

¿Cómo se formó la selección del milagro?

Al tener una población interna tan reducida, el secreto de los Tiburones Azules (como se conoce al equipo) radica en la captación de la diáspora criolla en países como Portugal, Países Bajos, Francia e Irlanda. El plantel actual dirigido por Pedro Leitão Brito "Bubista" es una "Organización de las Naciones Unidas" del fútbol.

Tiene experiencia europea: jugadores como Logan Costa (Villarreal CF, España), Jovane Cabral (Estrela da Amadora, Portugal) o Jamiro Monteiro (PEC Zwolle, Países Bajos) aportan el roce táctico de las ligas del Viejo Continente.

Y tiene sentido de pertenencia. Aunque muchos de ellos nacieron o se criaron en Europa, la federación logró inyectarles una identidad competitiva feroz bajo la bandera caboverdiana.

*Contra africanos

Será el noveno enfrentamiento de Argentina ante una selección africana en Mundiales, con 7 victorias y una sola derrota hasta el momento.

Al combinado que más veces enfrentó es a Nigeria (5), también venció una vez ante Costa de Marfil, Nigeria y Camerún.

El único traspié fue ante Camerún, por 1 a 0, en el debut en Italia 1990.

El gol camerunés lo hizo François Omam-Biyik a los 67 minutos, en el encuentro disputado en la casa de Inter y Milan, en San Siro.

*Probables formaciones:

-Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada; Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

-Cabo Verde: Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

-Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

-Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

-Hora: 19

-TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports

(La Nueva, NA y @Argentinumbers)