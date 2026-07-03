La entrenadora de la Selección argentina de newcom femenino dará una clínica en Bahía

Ivana Gorosito será la que estará a cargo de la misma.

Se llevará a cabo el primer “Master de Newcom femenino" en la ciudad, a cargo de Ivana Gorosito, los días 11 y 12 de julio en el Polideportivo (Vieytes 2700).

Estos dos días la directora técnica de la Selección argentina de newcon de la FEVA dictará clases teóricas y prácticas sobre técnicas y estrategias de defensa y ataque de newcon femenino.

Los horarios de la clínica intensiva serán el día 11, de 9 a la 18 (con un intervalo para el almuerzo) y el 12, de 9 a 12.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ivana Gorosito con equipo de entrenadores, estuvieron al frente del plantel en el Campeonato Sudamericano de Newcon +50 con la Selección argentina de la categoría, que se llevó a cabo en Paysandú (Uruguay), entre el 12 y el 14 de junio.

El Master estará destinado a jugadores, jugadoras y entrenadores de newcon.

El valor es de 30 mil pesos.

Para inscripción, contactarse a 291(4263782) Susana o 291 (4325726) Olga. Al mismo ya se inscribieron personas desde La Pampa, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Tornquist, Viedma, Río Colorado, Punta Alta, General Cerri y nuestra ciudad.

Desde Valkyrias, el grupo organizador entienden que por la trayectoria y profesionalidad de Ivana se trata de una oportunidad única para perfeccionarse en newcon y especial en la modalidad del femenino, que cada día se proyecta en la ciudad con una gran cantidad de equipos de diferentes clubes o entidades.