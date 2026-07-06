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En el mes de la arquitectura, el Colegio de arquitectos organiza visitas guiada a bienes patrimoniales

Las visitas incluyen inmuebles relevantes de Bahía Blanca y la obra de Francisco Salamone en Saldungaray

En el marco del Mes de la Arquitecta y el Arquitecto, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10 (CAUBA D10) con sede en nuestra ciudad, llevará adelante durante julio una agenda de actividades destinada a difundir el valor del patrimonio arquitectónico y generar espacios de formación e intercambio.

La programación incluye propuestas exclusivas para matriculados y otras destinadas a la comunidad en general.

Arquitectura Abierta D10 es la iniciativa que propone recorrer edificios emblemáticos para conocer su historia, su valor patrimonial y los procesos de recuperación y puesta en valor.

Las visitas guiadas comprenderá el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera, Santa Fe 391, donde funcionó la panadería que dio origen a la entidad cooperativa y que fue restaurado bajo la dirección del Arq. José Zingoni. Este recorrido es abierto a todo público.

En visitas destinadas a los matriculados, se visitará la Casa Pillado, Avenida Alem y 19 de Mayo, obra representativa del arquitecto Wladimiro Acosta y de la Arquitectura Moderna; y la Casa Coleman, Avenida Alem 41, una casona emblemática recuperada por FUNDASUR, cuya visita estará guiada por el Arq. Gabriel Granada, integrante del equipo de restauración.

También destinada a toda la comunidad es la jornada a desarrollarse en Saldungaray, titulada "Pasado y presente en la obra del Arq. Francisco Salamone", a cargo del Dr. Arq. Alejandro Novacovsky, especialista en preservación.

La propuesta incluirá un recorrido por obras de Francisco Salamone y abordará criterios de valoración, conservación e intervención del patrimonio arquitectónico, urbano y rural.

Las personas interesadas deberán contactarse con la Secretaría del Colegio (2915048514) para completar la inscripción previa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Arquitectura Abierta D10

Miércoles 8 de julio. 16:00 a 17:30, Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera (CICO), Visita guiada abierta a todo el público.

Martes 14 de julio, 16:00 a 17:00, Casa Pillado. Visita guiada destinada a matriculados y matriculadas. 17:30 a 18:30, Casa Coleman. Visita guiada destinada a matriculados y matriculadas.

Sábado 18 de julio

“Pasado y presente en la obra del Arq. Francisco Salamone". En el Centro de Interpretación de Obras de Francisco Salamone, Av. Corrales y Pavón, Saldungaray, 09:30 a 18:00. Actividad abierta a todo el público.

La inscripción para la jornada de Saldungaray permanecerá abierta hasta el miércoles 15 de julio.

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