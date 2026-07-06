Aprehendieron a un hombre con $800 mil y objetos robados de una vivienda

Un hombre de 41 años fue aprehendido durante esta madrugada en la primera cuadra de calle Libertad, luego de que personal del Comando de Patrullas lo interceptara en posesión de numerosos elementos que habían sido robados momentos antes de una vivienda.

El detenido fue identificado como Claudio Matías Barrionuevo, quien al momento de ser requisado llevaba una mochila con dos notebooks, un teléfono celular, libros, un parlante portátil, auriculares, pendrives, juegos de llaves, cables, documentación personal, una billetera y otros objetos, además de $800.000 en efectivo.

A partir de las averiguaciones realizadas por los efectivos, se estableció que todos los elementos habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en Santo Cicchinni al 2200. Según las actuaciones, el autor habría ingresado al inmueble sin ejercer violencia.

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La totalidad del dinero y de los objetos fue recuperada y secuestrada durante el procedimiento, quedando a disposición de la Justicia.

Barrionuevo fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en una causa caratulada como "hurto".