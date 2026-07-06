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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 25: España y Portugal juegan el gran partido de octavos de final

Por la noche, juegan Estados Unidos y Bélgica.

España y Portugal asoma, al menos en la previa, como el gran partido de los octavos de final del Mundial 2026 que comienza a entrar en las últimas dos semanas de competencia.

El duelo irá desde las 16 y será el primero de la jornada, ya que a la noche cruzarán Estados Unidos y Bélgica.

La agenda del día es la siguiente:

*Octavos de final

*España vs Portugal

-Hora: 16

-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)

-Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

-Televisión: Paramount+ y DSports

*Estados Unidos vs Bélgica

-Hora: 21

-Estadio: Lumen Field (Seattle)

-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordan)

-Televisión: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

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