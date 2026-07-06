Agenda, día 25: España y Portugal juegan el gran partido de octavos de final

España y Portugal asoma, al menos en la previa, como el gran partido de los octavos de final del Mundial 2026 que comienza a entrar en las últimas dos semanas de competencia.

El duelo irá desde las 16 y será el primero de la jornada, ya que a la noche cruzarán Estados Unidos y Bélgica.

La agenda del día es la siguiente:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*Octavos de final

*España vs Portugal

-Hora: 16

-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)

-Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

-Televisión: Paramount+ y DSports

*Estados Unidos vs Bélgica

-Hora: 21

-Estadio: Lumen Field (Seattle)

-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordan)

-Televisión: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports