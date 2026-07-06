Agenda, día 25: España y Portugal juegan el gran partido de octavos de final
Por la noche, juegan Estados Unidos y Bélgica.
España y Portugal asoma, al menos en la previa, como el gran partido de los octavos de final del Mundial 2026 que comienza a entrar en las últimas dos semanas de competencia.
El duelo irá desde las 16 y será el primero de la jornada, ya que a la noche cruzarán Estados Unidos y Bélgica.
La agenda del día es la siguiente:
*Octavos de final
*España vs Portugal
-Hora: 16
-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)
-Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
-Televisión: Paramount+ y DSports
*Estados Unidos vs Bélgica
-Hora: 21
-Estadio: Lumen Field (Seattle)
-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordan)
-Televisión: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports