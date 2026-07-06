Villa Mitre: "Entendimos cómo era el partido y nos llevamos un punto", dijo Nicolás Cavagnero

Cavagnero anticipa ante la llegada de Sebastián Fernández. Fotos: Andrea Castaño y Emilia Maineri-La Nueva.

Al igual que en El Fortín al inicio de temporada, Villa Mitre y Olimpo volvieron a empatar sin goles por el Torneo Federal A.

Esta vez en el Roberto Carminatti, tricolores y aurinegros repartieron unidades en un partido de bajo vuelo futbolístico, mucha intensidad y duelos individuales.

Tas el partido y antes de dejar el estadio, Nicolás Cavagnero, de buen rendimiento en la zona central junto a Carlos Battigelli, analizó la igualdad con La Nueva.

-¿Con qué sensaciones te vas Nico?

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-Son partidos aparte, clásicos, sabíamos que iba a ser duro. Creo que tuvimos una por lado, por equipo, creo que el equipo está bien.

-De afuera se vio un partido feo, sobre todo en el arranque, trabado, con mucha intensidad, ¿cómo es desde adentro?

-Me imagino que son partidos feos para ver, por así decirlo. Esto se vive de esta forma y en el clásico se siente un poquito más. Creo que entendimos cómo era el partido y nos llevamos un punto.

-¿Cómo viste la jugada polémica, en la qué se reclamó penal sobre Ibarra?

-Brava, brava, son todas jugadas difíciles. Se pide mucho, para mí el árbitro estuvo bien.

-¿Crees que el empate estuvo bien?

-Sí, sí, los últimos partidos vienen siendo así, con una chance por equipo. El que lo aprovecha se lleva el premio, tuvimos ahí los dos y creo que el empate está bien.

Con el triunfo de ayer, la Villa estiró a siete partidos su invicto (tres triunfos y cuatro empates) y hace 6 que no recibe goles.

-Perdió Germinal (5 a 0 ante Alvarado) y por primera vez en mucho tiempo están en zona de clasificación...

-Es el objetivo que nos pusimos a principio de año, por ahí se complicó en el arranque. Venimos levantando, en una seguidilla linda. Tenemos que aprovechar ahora de local sí o sí, el único objetivo ahora es clasificar.

En lo sucesivo, Villa Mitre recibirá a Brown de Madryn y luego visitará a Sol de Mayo, en el cierre de la primera fase.

"Tenemos dos oportunidades mas y hay que aprovecharlas, no se nos puede escapar más. No tenemos margen de error, hay que meterle", avisó Nicolás.