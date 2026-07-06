Villa Mitre: "Entendimos cómo era el partido y nos llevamos un punto", dijo Nicolás Cavagnero
El volante tricolor analizó el empate sin goles en el Roberto Carminatti.
Al igual que en El Fortín al inicio de temporada, Villa Mitre y Olimpo volvieron a empatar sin goles por el Torneo Federal A.
Esta vez en el Roberto Carminatti, tricolores y aurinegros repartieron unidades en un partido de bajo vuelo futbolístico, mucha intensidad y duelos individuales.
Tas el partido y antes de dejar el estadio, Nicolás Cavagnero, de buen rendimiento en la zona central junto a Carlos Battigelli, analizó la igualdad con La Nueva.
-¿Con qué sensaciones te vas Nico?
-Son partidos aparte, clásicos, sabíamos que iba a ser duro. Creo que tuvimos una por lado, por equipo, creo que el equipo está bien.
-De afuera se vio un partido feo, sobre todo en el arranque, trabado, con mucha intensidad, ¿cómo es desde adentro?
-Me imagino que son partidos feos para ver, por así decirlo. Esto se vive de esta forma y en el clásico se siente un poquito más. Creo que entendimos cómo era el partido y nos llevamos un punto.
-¿Cómo viste la jugada polémica, en la qué se reclamó penal sobre Ibarra?
-Brava, brava, son todas jugadas difíciles. Se pide mucho, para mí el árbitro estuvo bien.
-¿Crees que el empate estuvo bien?
-Sí, sí, los últimos partidos vienen siendo así, con una chance por equipo. El que lo aprovecha se lleva el premio, tuvimos ahí los dos y creo que el empate está bien.
Con el triunfo de ayer, la Villa estiró a siete partidos su invicto (tres triunfos y cuatro empates) y hace 6 que no recibe goles.
-Perdió Germinal (5 a 0 ante Alvarado) y por primera vez en mucho tiempo están en zona de clasificación...
-Es el objetivo que nos pusimos a principio de año, por ahí se complicó en el arranque. Venimos levantando, en una seguidilla linda. Tenemos que aprovechar ahora de local sí o sí, el único objetivo ahora es clasificar.
En lo sucesivo, Villa Mitre recibirá a Brown de Madryn y luego visitará a Sol de Mayo, en el cierre de la primera fase.
"Tenemos dos oportunidades mas y hay que aprovecharlas, no se nos puede escapar más. No tenemos margen de error, hay que meterle", avisó Nicolás.