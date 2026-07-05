En imágenes: así se vivió la previa y el partido, en el 0 a 0 entre Olimpo y Villa Mitre en el Carminatti

Olimpo y Villa Mitre protagonizaron otro empate sin goles, esta vez por la fecha 16 de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Esta vez el Roberto Carminatti fue el escenario del derby bahiense, que tuvo poco juego y mucha fricción y terminó repartiendo un punto para ambos, tal como sucedió en la primera rueda en El Fortín.

No obstante, el duelo entre elencos liguistas dejó imágenes que valen la pena repasar.

La previa, el color, el juego y el post en la mirada de las fotógrafas de La Nueva. Emilia Maineri y Andrea Castaño.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*Previo y recibimiento

La gente de Olimpo vivió la previa desde bien temprano en los alrededores del Roberto Carminatti.

Como es habitual en el clásico también hubo un fuerte operativo policial, en la previa, durante y el post partido.

Humo, banderas y cantos armaron un gran recibimiento para Olimpo antes del inicio del juego.

*Sorteo, saludo y acción

Los centrales Martín Ferreyra y Santos Bacigalupe fueron los capitanes de Olimpo y Villa Mitre en la edición 33 del clásico a nivel regional.

Matías Billone Carpio, en tanto, fue el juez principal del partido y, lógicamente, encargado del sorteo previo.

*¡A jugar!

Mucho forcejeo, intensidad y duelos individuales se vieron en el partido, sobre todo en el primer tiempo.

*Los entrenadores

Carlos Mungo y Diego Cochas también jugaron el clásico a su manera.

Fue el primero del DT auriengro como local y, también, el primero para el orientador tricolor como visitante.

Por ahora, los dos enfrentamientos entre ambos fueron 0 a 0.