Olimpo y Villa Mitre empatan sin goles en el clásico

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Olimpo y Villa Mitre empatan 0 a 0 en el segundo clásico del año en el Roberto Carminatti.

Aurinegros y tricolores se miden por la 16ª de la Zona 4 del Torneo Federal A.

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El cordobés Matías Billone Carpio es el árbitro.

Será el segundo enfrentamiento de la temporada, luego del 0 a 0 en El Fortín por la fecha 7.

Otros resultados parciales: Alvarado 5 (Cervera, Gutiérrez, Centurión, Makarte y Ríos --e/c--), Germinal 0; Sol de Mayo 0, Kimberley 1 (Russo) y Brown de Madryn 0, Círculo Deportivo 0.

Libre Santamarina de Tandil.

Posiciones: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Alvarado, 23; 3°) Kimberley, 22; 4°) Villa Mitre y Germinal, 18; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 9.