Olimpo y Villa Mitre empatan sin goles en el clásico
Se miden en el Carminatti por la 16ª fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.
Olimpo y Villa Mitre empatan 0 a 0 en el segundo clásico del año en el Roberto Carminatti.
Aurinegros y tricolores se miden por la 16ª de la Zona 4 del Torneo Federal A.
El cordobés Matías Billone Carpio es el árbitro.
Será el segundo enfrentamiento de la temporada, luego del 0 a 0 en El Fortín por la fecha 7.
Otros resultados parciales: Alvarado 5 (Cervera, Gutiérrez, Centurión, Makarte y Ríos --e/c--), Germinal 0; Sol de Mayo 0, Kimberley 1 (Russo) y Brown de Madryn 0, Círculo Deportivo 0.
Libre Santamarina de Tandil.