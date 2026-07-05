Un árbitro francés dirigirá el partido de la Selección Argentina ante Egipto

En los dos partidos que dirigió sacó un total de 8 tarjetas amarillas. Foto: CNN.

La FIFA confirmó este domingo que el francés Francois Letexier será el árbitro principal del partido que la Selección Argentina disputará ante Egipto por los octavos de final del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El partido se jugará el próximo martes a las 13 en el Estadio Atlanta, de la ciudad estadounidense del mismo nombre.

Letexier estará acompañado de dos compatriotas en el campo de juego: Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni serán los asistentes.

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Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos, como lo son Espen Eskas y Isaak Bashevkin.

Letexier dirigió dos partidos en la presente edición del mundial, la cual es la primera de su carrera. Fue en el primer partido entre Costa de Marfil y Ecuador y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En total, sacó 8 tarjetas amarillas.

Además, fue el árbitro principal en la final de la Eurocopa 2024, en donde España le ganó la final 2 a 1 a Inglaterra.

En cuanto a su experiencia europea, dirigió la última final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa, en la cual el Dibu Martínez se consagró campeón con el conjunto inglés.

También fue el árbitro de un partido que fue el detonante para que exista una nueva ley en el fútbol: dirigió en Portugal al Real Madrid frente a Benfica, en el encuentro que existió la polémica entre Vinicius y Gianluca Prestianni.