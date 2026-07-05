Colapinto contó por qué no veía y dijo: "A veces las injusticias llegan a su fin y tenemos un poco de suerte"

Franco Colapinto, de Alpine, habló tras su gran actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña, por la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

"Creo que hice una muy buen carrera, una muy buena largada. A veces, en un punto, las injusticias llegan a su fin y tenemos un poquito de buena suerte", dijo el pilarense tras finalizar en la novena colocación y sumar dos puntos, luego de largar 19°.

"Hice todo bien, pero las últimas 20 vueltas se me bajó el pelo, no sé qué pasó con la capucha, se me tapó el ojo y no veía. En las curvas rápidas se me complicaba un poco", contó entre risas.

"Me tengo que cortar un poco la peluca para la próxima carrera", bromeó.