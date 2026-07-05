Con un salame de 50 metros, Sierra de la Ventana organiza una fiesta inédita en la zona

Sierra de la Ventana ya tiene todo preparado para la realización de una celebración gastronómica absolutamente inédita en nuestra región, pero que muestra y expone uno de los productos típicos de la zona.

Se trata de la primera edición de la Gran Fiesta del Salame Serrano, que se desarrollará el próximo 19 de julio sobre la calle Roca de esta localidad, ubicada a poco más de un centenar de kilómetros de Bahía Blanca.

Según se detalló desde la organización, el evento incluirá —claro está— la degustación de embutidos locales y de toda la región, una feria de emprendedores, artesanos y manualistas, junto con espectáculos en vivo para toda la familia, con la presentación de la cantante Amparo Sol.

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La entrada será libre y gratuita, aunque se habilitará una alcancía para colaborar con los bomberos voluntarios de Sierra de la Ventana y el refugio mascotero PUAF.

Además, el evento incluirá la exhibición, el corte y la cata de un salame gigante de 50 metros de longitud, preparado especialmente para la ocasión. También habrá premios para quien acierte cuál es el peso del producto.

"¿Qué tiene de especial o diferente el salame serrano? Se prepara con un bouquet de especias y hierbas de nuestra región que, por ahora, mantendremos en secreto y develaremos el día de la fiesta", explica a La Nueva. Alberto Plaza, titular del Museo del Mate e ideólogo de la iniciativa.

Por el momento, el salame de 50 metros se está preparando en una conocida cadena de carnicerías en Bahía Blanca. Será de tipo picado grueso, de los que no precisan mucho tiempo de estacionamiento, sino del tipo de los que maduran y se comen, explica el organizador.

"La idea de esta fiesta es brindar nuevas alternativas para la gente que venga a disfrutar de Sierra de la Ventana durante las vacaciones de invierno. La haremos frente al Museo, en la esquina de las avenidas San Martín y Roca, con un escenario y una pantalla gigante", cuenta.

Además, el hecho de que la fecha coincida justamente con la final del Mundial de Fútbol en Norteamérica, explica, no representa para nada un inconveniente: "Si salimos campeones, se ampliará el festejo", señala.

La fiesta comenzará a las 11 de ese día, con la participación del Centro de Veteranos de Malvinas, artesanos, música y, por supuesto, mucha comida.

"Habrá pizzas, empanadas y salames, claro está. Por ahora habilitamos la convocatoria a quienes quieran acompañarnos, pero apenas anunciamos lo que queríamos hacer comenzamos a recibir muchas consultas", reconoce.

Plaza señaló que la fiesta comenzó a pergeñarse hace algunas semanas, al ver el éxito que había tenido la Fiesta de la Milanesa Serrana, llevada a cabo en mayo pasado.

"Es necesario que Sierra de la Ventana tenga otras celebraciones, más allá de la de los Reyes Magos. Tenemos la idea también de realizar la del Jamón Serrano, pero eso quedará para más adelante", concluye.

La celebración es organizada por el Museo del Mate de Sierra de la Ventana y el Municipio de Tornquist.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 291 5207213.

Otras fiestas

En nuestro país se llevan a cabo varias fiestas que tienen al salame y los chacinados artesanales como estrellas principales.

Las principales son la Fiesta Nacional del Salame Casero, que se desarrolla en Oncativo, Córdoba; la Fiesta Nacional del Salame Quintero, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que se realiza desde 1969; la Fiesta Provincial del Salame, en Colonia Caroya, Córdoba, y la Fiesta del Salame Más Largo de Argentina, en San Andrés de Giles, Buenos Aires.