¡Súper sábado de acción! Se juegan las semifinales del Torneo Apertura, en la "A" y en la "B"

Será un sábado de súper acción en el Torneo Apertura de Primera División de la Liga del Sur, ya que para evitar el clásico por el Federal A hoy se disputarán los cuatro partidos de semifinales en ambas divisionales.

Todos los partidos comenzarán a las 15, con ambas parcialidades, y definirán a los finalistas en la "A" y en la "B".

Los equipos whitenses tendrán la ventaja deportiva, por lo que serán locales y tendrán una chance más en caso de ser eliminados en los playoffs.

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Huracán fue el 1 en la división superior y Comercial fue el mejor de la fase regular en el ascenso.

El Globito cruzará ante Villa Mitre (4°), en cancha de Sansinena y con arbitraje de Juan Ignacio Miranda.

La otra llave la animarán Bella Vista (2°) y Liniers (3°), que jugarán en La Loma con Sergio Testa como juez principal.

En la "B", en tanto, el portuario irá ante Sansinena, con Facundo Altuna como árbitro.

Mientras que Tiro Federal (2°) recibirá a Rosario Puerto Belgrano (3°), con el contralor de Franco Páez.

*Una por una en la "A"

Huracán (1°) vs Villa Mitre (4°)

-Cómo llegan

Huracán fue el mejor equipo de la fase regular, cosechando 26 puntos, producto de 7 triunfos, 5 empates y 2 derrotas.

En su última presentación, ya con el 1 asegurado, cayó ante Bella Vista por 2 a 0 como visitante.

Mientras que Villa Mitre fue cuarto, sumando 19 puntos (uno más que Libertad), tras ganar 5 juegos, igualar 4 y perder 5.

En el cierre de la fase regular cayó ante Sporting por 4 a 0 en Punta Alta, aunque logró meterse en los cruces por la derrota del equipo ante Villa Rosas (1 a 0 ante La Armonía).

-Antecedentes

En los dos enfrentamientos de la etapa clasificatoria, Huracán resultó invicto ya que ganó uno y el otro lo empataron.

El triunfo del Globo se dio en la tercera fecha, cuando se impuso por 1 a 0 en El Fortín, con gol de Agustín Seisdedos.

En la segunda rueda, en tanto, empataron sin goles por la décima jornada y en cancha de San Francisco.

-Árbitro

Juan Ignacio Miranda.

-Cancha

Sansinena, ya que Huracán se encuentra remodelando su cancha, con la colocación del césped sintético.

Bella Vista (2°) vs Liniers (3°)

-Cómo llegan

Bella Vista encaminó un irregular comienzo y terminó en la segunda colocación de la tabla, a sólo un punto del líder Huracán.

La Loma cosechó 25 unidades, producto de 7 victorias, 4 empates y 3 caídas.

Su último partido fue el triunfo ante Huracán, por 2 a 0, con goles de Lucas Martínez y Gabino Belleggia.

Liniers, en tanto, quedó tercero a sólo dos puntos de los Gallegos, luego de 6 éxitos, 5 igualdades y 5 derrotas.

En la fecha 14 cerró la fase de clasificación venciendo a San Francisco por 1 a 0, con tanto de Massimo Monti.

-Antecedentes

Al igual que en la otra llave, en este cruce también hay un invicto, ya que Liniers ganó un juego e igualaron en el restante.

En el primer duelo, el Chivo se impuso por 1 a 0 de visitante, con gol de Rodrigo Phillip de penal.

Luego, por la fecha 9, empataron 0 a 0 en el Doctor Alejandro Pérez.

-Árbitro

Sergio Testa.

-Cancha

Bella Vista.

*Una por una en el ascenso

Comercial (1°) vs Sansinena (4°)

-Cómo llegan

La goleada ante Pacífico de Cabildo (4 a 0) en la última fecha, le permitió a Comercial quedarse con el primer puesto de la fase regular.

El portuario sumó 27 puntos -los mismos que Tiro Federal pero tenía ventaja por los cruces entre sí-, luego de 8 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.

Mientras que Sansinena fue cuarto, tras cosechar 21 unidades, con 5 victorias, 6 igualdades y 3 caídas.

En el cierre de la primera etapa, el albirrojo de General Cerri perdió ante Rosario Puerto Belgrano por 3 a 0.

-Antecedentes

Sansinena salió favorecido en el cruce entre ambos en la fase regular, ya que empataron en Cerri y le ganó en Ingeniero White.

Luego de igualar sin goles en la segunda fecha, el Trirpero se impuso como visitante por 1 a 0, con tanto de su goleador Manuel Stortini.

-Árbitro

Facundo Altuna.

-Cancha

Comercial.

Tiro Federal (2°) vs Rosario Puerto Belgrano (3°)

-Cómo llegan

Aunque sumó los mismos puntos que Comercial, Tiro Federal terminó en la segunda posición gracias a un buen sprint final.

En su última presentación, el Turco venció a Pacífico de Bahía Blanca por 2 a 0, con goles de Agustín Cabrera y Franco Lefiñir.

Mientras que Rosario Puerto Belgrano fue tercero con 26 puntos (uno menos que los tirenses), producto de 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

La etapa clasificatoria la cerraron venciendo a Sansinena por 3 a 0, con festejos de Agustín Grippaudo (2) y Pedro Fernández.

-Antecedentes

Esta es la única de las cuatro semifinales (entre ambas categorías) que uno de los dos equipos se impuso en los dos duelos de la temporada.

Es que Tiro Federal festejó en casa y también a domicilio, venciendo a Rosario por 2 a 0 en Bahía (goles de Diego Cuevas y Joaquín Laborde) y por 3 a 0 en Punta Alta (Joaquín Calamante por duplicado y Franco Fraysse).

-Árbitro

Franco Páez.

-Cancha

Tiro Federal.