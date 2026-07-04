Con una sensación térmica de -10,3 °C, Bahía Blanca vivió la mañana más fría del año

Bahía Blanca vivió este sábado la mañana más fría en lo que va del año. De acuerdo con los registros de temperatura, a las 7 de la mañana la ciudad alcanzó una mínima de -4,8 °C, con una sensación térmica de -10,3 °C, ubicándose como la tercera ciudad más fría de la Argentina.

Solo dos localidades registraron temperaturas más bajas: Esquel, con -5 °C, y Azul, con -4,9 °C.

El intenso frío motivó además una nueva alerta amarilla por temperaturas extremas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense.

Según el organismo, las bajas temperaturas pueden provocar un efecto leve a moderado en la salud, con mayor riesgo para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

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Ante este escenario, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa para conservar el calor corporal, mantenerse en movimiento, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y no consumir bebidas alcohólicas. También recordó que quienes presenten síntomas asociados al frío no deben automedicarse y deben consultar a un profesional de la salud. Además, pidió prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En cuanto al tiempo para el resto de la jornada, Satelmet pronosticó una temperatura máxima de 12 °C. La mañana se presentará fría, soleada y con heladas, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad, aunque se mantendrán buenas condiciones de visibilidad. Para la noche se espera un ambiente frío y nuboso, con una temperatura cercana a los 7 °C hacia la medianoche.