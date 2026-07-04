La última función de Frank Gehry

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El 5 de diciembre de 2025 murió el arquitecto Frank Gehy. Activo hasta los últimos días de sus 96 años, marcó a fuego la arquitectura de fines del siglo XX con una propuesta propia y única, la cual se desenvolvió dentro del decontructivismo, término inspirado en la filosofía de la deconstrucción, la cual cuestiona las estructuras rígidas. En arquitectura, esto se traduce en desarmar las formas convencionales y recomponerlas de manera inesperada. Eso hizo Gehry. Una historia que comenzó a consolidar con la sede del museo Guggenheim de Bilbao, obra que le abrió las puertas de todo el planeta.

Ahora, se ha anunciado la construcción del edificio que Gehry proyectó en Abu Dhabi, el Dar al Funoon (Casa de las Artes), en el Distrito Cultural de Saadiyat.

La obra se convertirá en uno de los espacios para las artes más grandes y tecnológicamente avanzados de la región. Incluirá una sala de espectáculos multiusos, un anfiteatro al aire libre, un teatro y una sala de jazz , con una capacidad total que superará las 6000 personas.

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Más allá de esta descripción de uso, el edificio es sencillamente impactante, una propuesta escultural que se recorta contra el mar, a pocos metros de otra obra de Gehry, la sede del Guggenheim de Abu Dhabi.

Arte y música

El edificio refleja una visión inspirada en la música y las artes, con una fachada transparente que simboliza la apertura a la creatividad y el intercambio.

Siempre resulta complejo definir o explicar las formas ideadas por Gehry. En este caso el edificio se define por su forma ondulante, similar a una tela, que se extiende en cascada por todo el recinto. Una fachada transparente que permitirá observar desde el exterior aspectos del proceso artístico, reflejando la apertura del centro.

Las visualizaciones previas muestran una arquitectura que parece estar viva, con superficies que se elevan, se pliegan, se retrotraen, algo cercano a una cortina, a un telón que respira.

Es un producto típico de Gehry. Que admite elogios y críticas. Por sus formas, sus costos, su consumo energético, su complejidad escultural, por ser precisamente lo que es.

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