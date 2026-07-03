Primer tiempo: Argentina iguala sin goles ante Cabo Verde, por un lugar en octavos

La Selección Argentina iguala sin goles ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial.

El partido se juega en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del canadiense Drew Fischer.

Además, puede verse por la TV Publica, TyC Sports, Telefé, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium y DSports.

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En caso de igualdad en los 90 minutos, el partido continuará en el alargue y de persistir la paridad habrá penales.

El ganador de este cruce se medirá en octavos de final ante Egipto, que en la previa eliminó a Australia por penales tras igualar 1 a 1 y luego imponerse por 4 a 2.

El bahiense Lautaro Martínez le ganó la pulseada a Julián Álvarez y compartirá ataque con Lionel Messi.

De esta manera, el equipo titular es con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

*Cómo llegan

Comandada por un nivel superlativo de Lionel Messi, Argentina arriba al primer cruce eliminatorio tras ganar con puntaje ideal el Grupo J, siendo junto a México y Francia las únicas selecciones en lograr los 9 puntos en la primera fase.

En la primera fecha, el combinado nacional superó a Argelia por 3 a 0, con el primer hat-trick del rosarino en un Mundial.

Luego venció a Austria por 2 a 0, nuevamente con dos goles de su capitán.

Mientras que en la última fecha, ya con el primer puesto asegurado y un equipo alternativo, venció a Jordania por 3 a 1 con tantos de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez (ambos tuvieron su estreno en la red en la cita máxima) y, otra vez, Messi.

Para el bahiense significó su primer grito mundialista luego de 10 partidos, ya que había disputado los 7 juego en Qatar (marcó el penal definitivo en la tanda ante Países Bajos) y también los dos primeros (todos de titular) de esta edición.

Cabo Verde, por su parte, tuvo una histórica primera fase logrando ser segundo en el grupo compartido con España (fue primero), Uruguay (tercero y eliminado) y Arabia Saudita (cuarto).

En ese trayecto, el equipo africano no ganó, pero tampoco perdió y anotó dos goles.

El debut fue una de las grandes sorpresas del Mundial, ya que empató 0 a 0 ante uno de los grandes candidatos: España.

Con su arquero Josimar José Évora Dias (conocido como Vozinha) como gran figura logró aguantar y pudo sumar un punto trabajado e histórico.

A propósito de Vozinha, en El Diario Deportivo dialogamos con un exjugador de Olimpo que le marcó un gol cuando jugaban en Chipre.

Luego, Cabo Verde empató 2 a 2 ante Uruguay, en un encuentro que comenzó ganando y logró igualarlo luego de estar en desventaja. Los tantos aquel día los anotaron Kevin Lenini (jugador del FK Krasnodar de Rusia) y Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv de Israel).

Ya en la última fecha, los caboverdianos volvieron a empatar 0 a 0, esta vez ante Arabia Saudita.

¿Cómo se formó la selección del milagro?

Al tener una población interna tan reducida, el secreto de los Tiburones Azules (como se conoce al equipo) radica en la captación de la diáspora criolla en países como Portugal, Países Bajos, Francia e Irlanda. El plantel actual dirigido por Pedro Leitão Brito "Bubista" es una "Organización de las Naciones Unidas" del fútbol.

Tiene experiencia europea: jugadores como Logan Costa (Villarreal CF, España), Jovane Cabral (Estrela da Amadora, Portugal) o Jamiro Monteiro (PEC Zwolle, Países Bajos) aportan el roce táctico de las ligas del Viejo Continente.

Y tiene sentido de pertenencia. Aunque muchos de ellos nacieron o se criaron en Europa, la federación logró inyectarles una identidad competitiva feroz bajo la bandera caboverdiana.

*Contra africanos

Será el noveno enfrentamiento de Argentina ante una selección africana en Mundiales, con 7 victorias y una sola derrota hasta el momento.

Al combinado que más veces enfrentó es a Nigeria (5), también venció una vez ante Costa de Marfil, Nigeria y Camerún.

El único traspié fue ante Camerún, por 1 a 0, en el debut en Italia 1990.

El gol camerunés lo hizo François Omam-Biyik a los 67 minutos, en el encuentro disputado en la casa de Inter y Milan, en San Siro.

(La Nueva, NA y @Argentinumbers)