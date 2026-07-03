Scaloni, tras el pase a octavos: "Nosotros sabíamos que no iba a ser un paseo"

Lionel Scaloni analizó el triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por 3 a 2, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial.

"No hay rival fácil, felicitaciones a Cabo Verde. Sabíamos que era un rival duro", abrió el DT, tras la victoria en tiempo extra, con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero.

"Se sufrió demasiado pero merecíamos haber ganado, eso no quita que el rival no puso las cosas difíciles", agregó el DT.

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Además, remarcó la importancia del triunfo.

"Lo positivo es que este equipo no baja nuca los brazos. Al final, nos llevamos la victoria y eso es para rescatar", analizó.

"Recibimos los golpes en momento puntuales y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho mas importante que otras cosas. Para rescatar eso: el equipo fue similar a las prórrogas en Qatar, el equipo recibe el palo y sigue buscando eso está bueno", entendió el entrenador, en relación a la remontada del equipo.

También remarcó el esfuerzo de los jugadores.

"Una Selección tiene esto, se juega con el corazón cosas que no siempre se ven en el club y se suple la falta de oxígeno con eso. El equipo dio una muestra de carácter. Corregimos lo que hay que corregir", insistió.

"Me daba la sensación que el equipo estaba, pero los palos los recibís. Estuvimos al altura del partido, más allá que todos pensaban que iba a ser un paseo nosotros sabíamos que no", reconoció el seleccionador nacional.

En lo sucesivo, Argentina se medirá ante Egipto, por los octavos de final, el martes a las 13 en Atlanta.